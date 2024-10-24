Британская футбольная корпорация

В четверг британский парламент приступил к рассмотрению закона, учреждающего Независимого футбольного регулятора (IFR) — структуру, надзирающую сразу за пятью английскими лигами, включая элитную. IFR получит серьезные полномочия, в том числе надзор за соблюдением командами финансовой дисциплины и право вмешиваться в распределение средств между лигами. Самое спорное положение законопроекта из итоговой версии было вычеркнуто. По настоянию Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) авторы документа отказались от идеи требовать от IFR учитывать международную и торговую политику Великобритании, когда речь заходит о продаже английских клубов иностранцам. Пункт был вычеркнут, чтобы успокоить UEFA, который не в восторге от действий британских властей, усматривая в них угрозу независимости футбольных структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первой же речи в роли руководителя правительства дал понять, что считает создание Независимого футбольного регулятора важной задачей

Фото: Leon Neal / Getty Images Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первой же речи в роли руководителя правительства дал понять, что считает создание Независимого футбольного регулятора важной задачей

Фото: Leon Neal / Getty Images

В четверг правительство Кира Стармера внесло в Палату лордов законопроект об учреждении в Великобритании Независимого футбольного регулятора. Законопроект был составлен еще весной этого года прежним правительством консерваторов, но после того как в Великобритании были объявлены досрочные парламентские выборы, стало не до него. Однако лейбористы, придя к власти, вернулись к проекту, а Кир Стармер упомянул о нем в своей первой речи в роли премьера.

В ведение новой структуры будет передан надзор сразу за пятью английскими лигами, включая элитную.

У IFR будут довольно обширные полномочия. В ведение регулятора переходит процесс лицензирования клубов.

Также IFR будет следить за соблюдением клубами финансовой дисциплины (ныне действующие в АПЛ правила, по сути повторяющие регламент Финансового fair-play UEFA, гласящий, что клубы должны оставаться безубыточными и зарабатывать сами, а не полагаться на владельцев, сочтены недостаточными).

Кроме того, регулятор получит возможность вмешиваться в распределение средств между лигами.

Власти считают несправедливым, что львиная доля доходов, генерируемых футбольной индустрией, оседает в Английской премьер-лиге (АПЛ, является богатейшей в мире). По их мнению, высший дивизион должен щедрее делиться с низшими, чтобы поддерживать жизнеспособность всей пирамиды. К такому шагу власти подталкивает сложное положение многих команд, не входящих в премьер-лигу. В частности, руководитель группы Fair Game (поддерживаемая тремя десятками клубов низших дивизионов структура, активно продвигающая учреждение IFR) Ниалл Купер еще в сентябре заявлял Sky Sports, что изменения назрели, поскольку «58% из 92 клубов пяти дивизионов фактически банкроты». «Футбол как индустрия отчаянно нуждается в финансовой реформе»,— говорил он. В то же время только телевизионные права, внутренние и международные, в этом сезоне принесут АПЛ почти £3,5 млрд, а с 2025 года, когда вступят в силу новые контракты, сумма перевалит за отметку в £4 млрд. Для сравнения: Championship, второй по силе английский дивизион, за пятилетний контракт, начавшийся в этом сезоне, заработает только £935 млн.

Лиги пытаются договориться о том, чтобы часть средств из АПЛ перетекала в низшие дивизионы, но безуспешно. Однако с появлением IFR дело может сдвинуться с мертвой точки.

Ведь законопроект наделяет регулятора правом, в случае если стороны не договорятся сами, директивно установить размер отчислений низшим лигам. При этом в проект вернулся исключенный было пункт, позволяющий IFR лишать команды АПЛ, по итогам сезона выбывшие из лиги, причитающихся им выплат. Правда, не до конца понятно, будет ли IFR отнимать у выбывших из элитного дивизиона команд все призовые или только их часть. Но в любом случае речь идет о солидных суммах. По итогам прошлого сезона три худшие команды АПЛ получили в виде отчислений от лиги от £102 млн до £106 млн каждая. В самой АПЛ скептически оценивают эту идею, а вот команды низших дивизионов ее поддерживают, отмечая, что такие выплаты командам, покинувшим АПЛ, создают неравные условия уже в Championship (второй по силе английский дивизион), способствуя существованию так называемой премьер-лиги-2 — группы команд, недавно игравших в АПЛ и в итоге располагающих большими, чем остальные, финансовыми резервами.

Также IFR получит право блокировать продажу своих стадионов клубами, если окажется, что продажа, по сути, фиктивная.

Схема, по которой стадион команды «продается» структурам, аффилированным с его владельцами, уже не раз применялась для обхода FFP. Так, четыре года назад «Астон Вилла» продала Villa Park фирме, подконтрольной владельцу бирмингемского клуба Нассефу Савирису за £56,7 млн. Формально считалось, что клуб заработал деньги, что позволило ему по документам выйти на уровень безубыточности. В противном случае он мог бы попасть под санкции.

Наконец, законопроект предусматривает, что клубы должны лучше учитывать интересы болельщиков, наделяя IFR правом принуждать команды согласовывать некоторые свои действия «с демократически избранными представителями фан-сообщества».

В частности, в том, что касается цен на билеты. Как сообщает BBC, в прошлом сезоне 19 из 20 клубов АПЛ цены на билеты поднимали (в среднем билет на один матч в этом сезоне стоит около £55). Многие болельщики считают, что это дорого.

А вот самое противоречивое положение законопроекта до итоговой версии не дожило. В нем содержался пункт, обязывающий IFR учитывать международную и торговую политику Великобритании, когда речь заходит о продаже английских клубов иностранцам. Исключить его пришлось, чтобы успокоить UEFA, который в принципе не в восторге от идеи учреждения IFR. В сентябре генеральный секретарь UEFA Теодор Теодоридис направил в адрес главы Министерства культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лисы Нанди письмо, в котором отметил, что «в нормальной ситуации регулирование футбола в стране должно осуществляться национальной федерацией». В нем также отмечалось, что правила в случае государственного вмешательства в дела национальной федерации предусматривают наказание вплоть до исключения из UEFA. Иными словами, под угрозой могли оказаться выступления английских команд на международной арене, а также проведение в 2028 году чемпионата Европы, который примут Великобритания и Ирландия.

В итоге, как пояснил Кир Стармер, стороны сошлись на том, что пункт об учете IFR внешней политики Великобритании исключается. В UEFA он вызывал особое неприятие, поскольку там опасались, что IFR превратится в инструмент политического влияния, выдающий преференции тем или иным претендентам на инвестиции в английский футбол по соображениям, отличным от деловых. Небольшая, в принципе, цена, чтобы успокоить UEFA.

Александр Петров