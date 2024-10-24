Реформа международной финансовой «архитектуры», осуждение атак Израиля и BRICS Clear

В Казани на расширенном заседании саммита БРИКС страны-участники объединения приняли Казанскую декларацию. В документе признается авторитет ООН, ВТО, «Большой двадцатки» и ВОЗ в вопросах демократии, торговли и здравоохранения, но отмечается необходимость реформ; осуждаются атаки Израиля на гражданскую инфраструктуру в секторе Газа, столице Сирии Дамаске и в столице Ливана Бейруте. Страны договорились содействовать друг другу в логистике, поставках энергоресурсов, а также в расширении использования национальных валют, туризме и во многих других сферах.

23 октября на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани главы стран-участниц БРИКС приняли Казанскую декларацию.

«Если возражений, замечаний нет, то предлагаю считать декларацию принятой»,— обратился президент РФ Владимир Путин к главам стран-участниц саммита.

43-страничный документ состоит из 134 пунктов. Их поделили на четыре части:

Самое часто используемое слово в Декларации — «БРИКС». Оно в документе встречается 219 раз. Затем идут слова: «страна» (165 раз), «развитие» (115 раз), «сотрудничество» (110 раз), «ООН» (59 раз). В числе самых часто используемых глаголов: «приветствовать» (60 раз), «признавать» (59 раз), «подчеркивать» (56 раз), «призывать» (54 раза). Глагол «осуждать» в документе встречается 12 раз, «обеспокоиться» — 5 раз.

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Укрепление многосторонности для более справедливого и демократического миропорядка

В первой части лидеры признают свою приверженность соблюдению международного права, «включая цели и принципы, закрепленные в Уставе ООН», при этом отмечают необходимость реформы организации для «повышения ее демократичности, представительности, эффективности». В документе отмечается значимость включения в ООН новых членов, но кого именно предлагают включить, не говорится (п. 6, 7, 8).

В вопросах мировой торговли участники отводят центральную роль ВТО (Всемирной торговой организации, созданной для либерализации международной торговли) и обязуются взаимодействовать в рамках целей и принципов ВТО для «урегулирования споров». Тем не менее страны подчеркивают важность внесения реформ в ВТО для ее эффективности (п. 9).

Страны также признают ключевую роль «Большой двадцатки» как главной платформы для финансово-экономического сотрудничества, но осуждают санкции, так как они приводят к «далеко идущим последствиям», нарушают международное право и вредят торговле. Поэтому санкции группа БРИКС призывает «устранить» (п.10, 13, 14).

Пять пунктов в первой главе посвящены изменению климата, сохранению биоразнообразия, проблемам опустынивания земель и сохранению водных ресурсов. Одну из проблем — опустынивание — страны ожидают обсудить на шестнадцатой сессии Конвенции ООН, которая пройдет в Саудовской Аравии (п. 15-20).

Следующие несколько пунктов поднимают вопрос значимости защиты прав человека, и санкций, которые эти права нарушают: «Мы призываем к уважению демократии и прав человека. В этой связи мы подчеркиваем, что они должны осуществляться как на уровне глобального управления, так и на национальном уровне» — отмечается в документе (п. 21-23).

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Укрепление сотрудничества в интересах глобальной и региональной стабильности и безопасности

Во второй части поднимаются вопросы безопасности, и в первую очередь страны выражают «обеспокоенность» ростом насилия и продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах мира, «в частности беспрецедентной эскалацией насилия в секторе Газа и на Западном берегу в результате военной операции Израиля», осуждают Израиль за разрушение гражданской инфраструктуры и настаивают на освобождении заложников с обоих сторон и прекращении огня. Кроме того, страны выступают за создание суверенного и жизнеспособного Палестинского государства с границами 1967 года со столицей в Восточном Йерусалиме (п. 30).

«Эскалация насилия» в секторе Газа произошла после вооруженного нападения правящей в секторе Газа группировки «Хамас» на Израиль в октябре 2023 года. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отомстить за нападение на израильскую территорию. В ноябре того же года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окружения города Газа вошла в населенный пункт для проведения боевых операций против «Хамас». По данным ООН на 15 августа 2024 года число палестинцев, убитых в Газе с начала нынешнего витка конфликта, достигло 40 тыс. человек, большинство из них женщины и дети.

Также страны выражают тревогу из-за военных действий в Южном Ливане и участившиеся случаи террористических атак, связанных с использованием возможностей информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (п. 31).

«Мы осуждаем спланированный террористический акт с подрывом портативных устройств связи в Бейруте 17 сентября 2024 года, в результате которого погибли и получили ранения десятки мирных жителей <…> Подобные атаки представляют собой грубое нарушение международного права»,— отмечается в Декларации (п. 32).

Первая волна взрывов началась 17 сентября, когда по всему Ливану одновременно взорвались тысячи пейджеров, использовавшихся «Хезболлой». В результате первой волны взрывов погибло 12 человек, среди них 2 детей. По словам главы местного Минздрава, ранены около 2,8 тыс. человек: 1,8 тыс. в Бейруте, 850 в Бекаа, 750 на юге страны. Больше 300 человек оказались в реанимации, состояние многих из них крайне тяжелое. Ливанское движение «Хезболла» возложило ответственность за произошедшее на Израиль. По данным Reuters, «Моссад» заложил взрывчатку в 5000 пейджеров «Хезболлы».

18 сентября в Ливане начали взрываться портативные радиостанции, смартфоны, устройства для снятия отпечатков пальцев, а также другие устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Минздрав Ливана вечером того же дня сообщил, что как минимум 9 человек погибли и более 300 получили ранения. «Хезболла» сразу же объявила Израиль виновным в преступной агрессии и пообещала отомстить «коварному преступному врагу». Около полудня 18 сентября группировка запустила около 20 ракет из установок «Катюша» по израильским артиллерийским позициям в Кирьят-Шмоне. Военные Израиля уточнили, что в результате атаки никто не пострадал.

В Декларации признается суверенитет Сирии и осуждается атака Израиля на дипломатическое представительство Ирана в столице Сирии Дамаске. 1 апреля 2024 года Израиль нанес авиаудар по комплексу посольства Ирана в Дамаске, уничтожив здание, в котором располагался консульский отдел. В результате удара погибли 16 человек, в том числе восемь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и двое мирных сирийцев. (п. 34, 35).

Украине в документе посвящен один пункт — страны напоминают национальные позиции в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, «обозначенные СБ ООН и ГА ООН». Следующий пункт напоминает о важности «Совместного всеобъемлющего плана действий» (СВПД) принятого в 2015 году Советом Безопасности ООН. Эта резолюция устанавливает конкретные ограничения для создания ядерного оружия для всех государств без исключения (п. 36, 37).

Далее участники призывают отметить запрет за получение девочками среднего и высшего образования в Афганистане, принять в Афганистане меры для недопущения использования территории страны террористами, а также оказать афганскому народу гуманитарную помощь, «включая женщин, девочек и представителей различных этнических групп» (п. 42).

Ущемление прав женщин в Афганистане произошло на фоне прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) после окончательного ухода американских войск из страны. В мае 2024 года Владимир Путин назвал талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) законной властью в Афганистане и призвал выстраивать с ними отношения, а в октябре стало известно, что власти России объявят об исключении движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) из списка террористических организаций в ближайшее время. В сентябре талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) отправили письмо с заявкой на участие в казанском саммите в качестве наблюдателя. 22 октября стало известно, что это письмо до сих пор на рассмотрении.

Также главы государств выступают за поддержку космической деятельности и «предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве», чтобы обеспечить «глобальную безопасность». Принять соответствующий документ участники предлагают посредством отдельных переговоров (п. 45).

Следующие несколько пунктов поднимают проблемы терроризма, отмывания доходов, наркотиков, коррупции и борьбе с ней. Также отмечают потенциал и вместе с тем угрозу ИКТ для социально-экономического роста и угрозу фейковых новостей (п. 47-56).

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Углубление финансово-экономического сотрудничества в интересах справедливого глобального развития

В части, посвященной финансово-экономическим вопросам, подчеркивается необходимость реформ нынешней международной финансовой «архитектуры», которые смогут решить глобальные финансовые проблемы (п. 59). Участники БРИКС признают ключевую роль Нового банка развития (НБР), созданный объединением БРИКС, в «содействии развития инфраструктуры и устойчивом развитии стран-акционеров», и полностью поддерживают его дальнейшее развитие. Участники также поддерживают НБР в расширении финансирования в национальных валютах (п. 69).

Далее поднимаются вопросы трансграничных платежей. Страны отмечают, что заинтересованы в использовании национальных валют при осуществлении финансовых операций между участниками БРИКС и торговыми партнерами, и призывают к укреплению банковских сетей. Также страны договорились обсудить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear — инициативы, дополняющей существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе (п. 65-60). Министрам финансов стран БРИКС, в свою очередь, поручили рассмотреть вопросы использования национальных валют, платежных инструментов и платформ. О результатах министры доложат в ходе следующего председательства (п. 67).

Также поднимается вопрос о безопасных и открытых цепочках поставок. Страны БРИКС как крупнейшие в мире производители природных ресурсов будут содействовать друг другу, «по всем аспектам функционирования производственно-сбытовых цепочек», которые будут противодействовать односторонним санкциям других стран и «не соответствуют положениям ВТО» (п. 70).

Главы государств обеспокоены стремительной цифровизацией всех аспектов жизни людей, при этом отмечают, что «электронная торговля стала важной движущей силой глобального экономического роста». Поэтому страны планируют укреплять доверие в сфере электронной торговли и обеспечивать полноценную защиту прав ее участников. Здесь же отмечается значимость Новой промышленной революции — платформы БРИКС по вопросам цифровизации, искусственного интеллекта, зеленых технологий и устойчивого производства (п. 71-72).

Страны также признают значимость безопасной и инклюзивной цифровой связи. Такая связь, по мнению участников объединения, является важнейшей предпосылкой для цифровой трансформации и социально-экономического роста. «5G, спутниковые системы, наземные и неназемные сети обладают потенциалом для стимулирования развития цифровой экономики» (п. 77).

Следом поднимается вопрос ускоренного распространения искусственного интеллекта. Объединение выступает за дискуссию на международном уровне и за то, чтобы ООН играла важную роль в глобальном управлении ИИ. На расширенном заседании саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин пригласил государства БРИКС присоединиться к кодексу этики в области искусственного интеллекта (п. 78).

«Привлеку внимание к российскому предложению о создании альянса БРИКС в области искусственного интеллекта. Его цель — регламентировать технологии искусственного интеллекта, в том числе для недопущения их противоправного использования»,— отметил Владимир Путин на расширенном заседании саммита БРИКС.

В документе поднимается необходимость создания устойчивых глобальных цепочек поставок энергоресурсов. В связи с этим объединение призывает развитые страны финансово помогать развивающимся странам для «справедливого энергоперехода», подчеркивая, что новые модели промышленного развития, связанные с энергопереходом, потребуют масштабных инвестиций в существующую и новую инфраструктуру (п. 80).

Также в Декларации говорится об эффективном использовании всех источников энергии (аммиак, ядерная и возобновляемая энергии и другие), которые позволят «сократить выбросы парниковых газов» (п. 81).

В Татарстане аммиак синтезируют на АО «Аммоний». Согласно данным официального сайта компании, в год компания выпускает более 717,5 тыс. тонн аммиака в год. Также в августе этого года стало известно, что в Менделеевском районе Татарстана могут построить атомную энерготехнологическую станцию, производящую водород. По предварительным оценкам, инвестиции в проект достигнут 300 млрд руб.

Группа БРИКС выражает поддержку Кимберлийскому процессу как единственному механизму сертификации для регулирования торговли необработанными алмазами, при этом приветствует создание неофициальной платформы сотрудничества БРИКС с участием африканских алмазодобывающих стран для обеспечения свободной торговли необработанными алмазами (п. 91).

Кроме того, страны выразили поддержку ВОЗ в защите населения от инфекционных заболеваний и эпидемий, тем не менее в рамках БРИКС также планируют решать вопросы здравоохранения: бороться с туберкулезом, работать с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), укреплять потенциал в сфере профилактики инфекционных заболеваний и многое другое (п. 94, 95).

Также страны планируют способствовать развитию туризма, сотрудничать в налоговой сфере и стандартизировать процедуры торговли (п. 99).

В рамках Сетевого университета БРИКС страны договорились о расширении исследовательской деятельности, в том числе в математических, естественных, социальных, гуманитарных и медицинских науках, устойчивом сельском хозяйстве и продовольственной безопасности. «Мы договорились изучить возможности для сотрудничества между государствами БРИКС, направленного на содействие разработке 39 нормативной базы для взаимного признания квалификаций»,— отмечается в документе (п. 114).



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Расширение гуманитарных обменов в интересах социально-экономического развития

В последней части Казанской декларации говорится о значимости культурного обмена между странами, подчеркивается значимость Фестиваля культуры стран БРИКС, Спортивных игр БРИКС, которые состоялись этим летом в Казани, а также отмечается необходимость развития молодежных обменов, в том числе в образовании, подготовке кадров, повышении квалификации и многом другом (п. 119-123).

Поднимается вопрос о необходимости обмена опытом между парламентами и партиями стран: «Диалог между политическими партиями стран БРИКС играет конструктивную роль в достижении консенсуса и укреплении сотрудничества» (п. 126, 127).

Особенно в этой части выделяют роль женщин в политическом и социально-экономическом развитии, в частности усилиям Женского делового альянса БРИКС по продвижению женского предпринимательства. «Мы подчеркиваем важность расширения прав и свобод женщин и их полноценного участия на основе равноправия во всех сферах жизни общества, включая процессы принятия решений, в том числе на руководящих должностях, что имеет основополагающее значение для достижения равноправия, развития и мира» (п. 130, 131).

В последних двух пунктах декларации страны-участники выражают признательность правительству и народу России за проведение саммита текущего года и отмечают готовность оказать поддержку Бразилии в ходе ее председательства в 2025 году (п. 133, 134).

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Зарина Акбирова