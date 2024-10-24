Главой Белорецка стала Вероника Домнина

Главой администрации Белорецка по итогам конкурса назначена Вероника Домнина. Соответствующее решение сегодня приняли депутаты горсовета, сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта во «ВКонтакте».

Конкуренцию госпоже Домниной составляли адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Динислам Баймурзин и заведующий сектором муниципального контроля администрации Белорецкого района Никита Демин.

В январе этого года главой администрации Белорецка был назначен Евгений Пономаренко. В сентябре он подал заявление о досрочном расторжении контракта. Причина ухода неизвестна.

Вероника Домнина родилась в 1986 году. Окончила Магнитогорский государственный технический университет по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью», по квалификации инженер. Госпожа Домнина работает в администрации Белорецка с 2021 года.

Венера Хисамова