Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша внесли в украинскую базу «Миротворец». Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Напомню, Гутерреш — португалец, по месту прописки свято преданный заветам НАТО»,— уточнила Мария Захарова.

Ранее МИД Украины осудил генсека ООН за планы посетить саммит БРИКС в Казани. Ведомство напомнило, что Антониу Гутерриш отклонил приглашение Киева приехать на конференцию об урегулировании конфликта летом в Швейцарию.

Генеральный секретарь ООН приехал на казанский саммит БРИКС 23 октября. Его встретил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Сайт «Миротворец» создали в 2014 году с целью публикации личных данных и установления лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Диана Соловьёва