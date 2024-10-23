Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите лидеров стран БРИКС, сообщает пресс-служба парламента Татарстана.

Антониу Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите глав государств БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября. В международном аэропорту его встретил председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Сегодня, во второй день саммита, 23 октября, пройдут заседания в узком и расширенном составах, официальная встреча лидеров стран-участников и торжественный прием.

Анар Зейналов