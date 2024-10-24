Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать казанский саммит БРИКС. Об этом рассказал председатель комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале.

«Показательно, что на фоне предельной открытости, сопровождавшей проведение саммита, когда к освещению его работы были допущены представители СМИ из недружественных государств, западные хозяева ориентировали подконтрольных им иноагентов на заполнение инфопространства фейками и информационным шумом»,— заявил Василий Пискарев.

Глава комиссии также рассказал, что некоторые иноагенты пытались собрать на территории России негативные сведения о саммите. Уточняется, что среди них были СМИ, чью деятельность против РФ накануне пытались оправдать в Европейском суде по правам человека.

По мнению Василия Пискарева, это делается с целью отвлечь иностранную аудиторию от изучения предложений, прозвучавших на саммите БРИКС в Казани.

Вчера немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что БРИКС забрали власть у США без единого выстрела.

Диана Соловьёва