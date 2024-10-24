Комиссия Госдумы зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать саммит БРИКС
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать казанский саммит БРИКС. Об этом рассказал председатель комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале.
«Показательно, что на фоне предельной открытости, сопровождавшей проведение саммита, когда к освещению его работы были допущены представители СМИ из недружественных государств, западные хозяева ориентировали подконтрольных им иноагентов на заполнение инфопространства фейками и информационным шумом»,— заявил Василий Пискарев.
Глава комиссии также рассказал, что некоторые иноагенты пытались собрать на территории России негативные сведения о саммите. Уточняется, что среди них были СМИ, чью деятельность против РФ накануне пытались оправдать в Европейском суде по правам человека.
По мнению Василия Пискарева, это делается с целью отвлечь иностранную аудиторию от изучения предложений, прозвучавших на саммите БРИКС в Казани.
Вчера немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что БРИКС забрали власть у США без единого выстрела.