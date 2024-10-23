Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что объединение БРИКС забрала власть у США без единого выстрела. Об этом бизнесмен рассказал в одной из социальных сетей, передает «РИА Новости».

«Вдумайтесь, какая глупость тратить триллионы на создание сильнейшей армии с 750 базами для доминирования в мире, а затем уничтожить свою резервную валюту, наложив санкции на ее пользователей и позволив новому многополярному порядку отобрать всю вашу власть без единого выстрела»,— сообщил Ким Дотком.

Ранее немецко-финский предприниматель, посмотрев видео с казанского саммита БРИКС, усомнился в глобальной изоляции России.

Диана Соловьёва