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Прокуратура в Уфе проверит методы воспитания в коррекционном центре

Прокуратура Октябрьского района Уфы проводит проверку информации о применении запрещенных методов воспитания сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Центре социальной и коррекционной помощи «Радуга».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство оценит соблюдение трудового законодательства, санитарно-эпидемиологических требований, а также обеспечение доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. «При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.

Как сообщал Telegram-канал Mash Batash, дети из коррекционного центра Уфы обвинили воспитателя в побоях и угрозах. Отмечается, что ранее о жалобах детей директору учреждения рассказывала другой педагог, однако ее уволили.

Майя Иванова

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