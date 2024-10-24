ВС Башкирии вынес обвинительный приговор экс-мэру Давлеканово

Верховный суд Башкирии при новом рассмотрении оставил без изменения приговор Давлекановского районного суда бывшему главе администрации Давлеканово Вячеславу Гапоненко, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций (ч.1 ст. 286 УК РФ). По материалам дела, в августе 2019 года в рамках реализации национального проекта «Экология» Вячеслав Гапоненко заключил муниципальный контракт на строительство системы очистки воды в Давлеканово с ООО «Уфимская газовая компания». С августа по декабрь 2019 года подрядчик вел работы с отклонением от графика и установил оборудование, не отвечающее заявленным требованиям. Объект не был введен в эксплуатацию, но глава муниципалитета подписал акты приемки работ и справки об их стоимости. Администрация оплатила подрядчику около 89 млн руб.

Кроме того, Вячеслав Гапоненко заключил контракт с ООО «Башкирская инженерно-строительная компания» на строительный контроль на этом объекте, который фактически не проводился. На основании акта об оказании услуг компании перечислено более 500 тыс. руб.

В январе этого года Давлекановский районный суд признал Вячеслава Гапоненко виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 1, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и лишением права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления на два года.

В апреле Верховный суд Башкирии отменил приговор суда первой инстанции. Действия осужденного были переквалифицированы на халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1. ст. 293 УК РФ). Фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб.

Прокуратура обжаловала судебный акт. Как сообщал «Ъ-Уфа», Шестой кассационный суд поддержал доводы надзорного ведомства, отменил апелляционное определение и направил дело на новое судебное рассмотрение.

Майя Иванова