«Путь РПЛ»

Групповой этап. Заключительный, шестой тур

Группа B. «Оренбург»—«Химки» 2:0 (Михайлов, 10; Барановский, 33). «Ростов»—«Локомотив» 2:2 (Комаров, 19; Сутормин, 90+3 — Батраков, 17 (пен.); Сарвели, 90+6. Незабитый пенальти: Сутормин («Ростов»), 90+3); серия пенальти 7:8.

Итоговая таблица группы B

И В ВП ПП П М О

1. «Локомотив» 6 5 1 0 0 17:6 17

2. «Ростов» 6 3 0 2 1 11:7 11

3. «Химки» 6 1 1 0 4 5:16 5

4. «Оренбург» 6 1 0 0 5 6:10 3

Группа D

«Акрон»—«Рубин» 0:1 (Шабанхаджай, 8).

Итоговая таблица группы D

И В ВП ПП П М О

1. «Зенит» 6 5 0 1 0 13:2 16

2. «Рубин» 6 3 0 0 3 7:4 9

3. «Акрон» 6 2 1 0 3 6:12 8

4. «Факел» 6 1 0 0 5 2:10 3

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2 очка, за поражение в серии пенальти — 1.

Команды, занявшие в группах первые два места, вышли в play-off «Пути РПЛ», занявшие третье место — в play-off «Пути регионов».