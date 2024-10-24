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«Синара» оборудует нефтехимию

Группа выкупила почти 75% завода «Уралхиммаш»

«Синара» расширяет портфель машиностроительных активов. Группа приобрела почти 75% акций производителя оборудования для нефтехимии, нефтепереработки и энергетики «Уралхиммаш», который контролировался Газпромбанком. Интерес к активу, стоимость которого оценивается в 7,6–8,6 млрд руб., аналитики объясняют большим объемом инвестиционных проектов в этих отраслях.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Группа «Синара» приобрела 74,99% АО «Уральский завод химического машиностроения» («Уралхиммаш»). Это следует из сообщения «Синары» о передачи пакета в залог, размещенного в федеральном реестре юридически значимых сведений. В публикации сказано, что договор купли-продажи акций был заключен в конце августа 2024 года. На конец 2023 года 99,99% АО «Уралхиммаш» владело ПАО ОМЗ, контролирующим лицом группы выступает Газпромбанк, сказано в пояснении к отчетности «Уралхиммаша».

В «Синаре» подтвердили “Ъ”, что стали акционером «Уралхиммаша», добавив, что планируют сохранить профиль предприятия и развивать новые направления.

В Газпромбанке отметили, что в рамках совместного предприятия продолжится работа над расширением площадки, запуском новых мощностей. Менеджмент продолжает оперативное управление предприятием, добавили в банке.

«Уралхиммаш» выпускает оборудование для нефтехимии, газовой, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, а также энергетики. Линейка включает шаровые резервуары, реакторное, колонное, теплообменное оборудование, контейнеры-цистерны для транспортировки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и др. Среди названных на сайте российских заказчиков — «Росатом», «Газпром», ЛУКОЙЛ, СИБУР, НОВАТЭК, «Фосагро», «Метафракс», «Акрон». В 2023 году выручка выросла на 45%, до 13,11 млрд руб. «Уралхиммаш» намерен увеличить портфель за счет новых видов продукции с рентабельностью не ниже 35%, сказано в отчетности.

Карен Дашьян из Advance Capital оценивает стоимость «Уралхиммаша» на уровне 4–4,5x EV/EBITDA — 7,6–8,6 млрд руб., исходя из среднего мультипликатора по продаже российских компаний в тяжелой промышленности без учета сделок с активами иностранцев.

«Синара» создана основателем Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрием Пумпянским, чье состояние Forbes оценивает в $3,3 млрд. Группа включает более 40 предприятий, занимается машиностроением, девелоперским, энергетическим, финансовым и аграрным бизнесом. В марте 2022 года господин Пумпянский, попавший под санкции ЕС, перестал быть бенефициаром ТМК и «Синары» и покинул советы директоров компаний.

Для «Синары» это не первый опыт покупки активов у группы Газпромбанка. В феврале 2022 года банк объявил о продаже «Синаре» 99,9% ООО «КриоГаз» — оператора технических газов, включающего восемь площадок, который оказывает услуги металлургическим и химическим комбинатам, а также производит кислород для медицинских нужд.

Как «Синара» приобрела у Газпромбанка «Криогаз»

Глава Unicorn Capital Advisers Сергей Моисеев отмечает, что сделка «Синары» соответствует стратегии инвесторов, связанных с трубной промышленностью, по выходу в новые смежные и высокодоходные ниши. По его словам, в рамках подобной логики Объединенная металлургическая компания в 2020 году приобрела энергомашиностроительную компанию «Белэнергомаш-БЗЭМ».

По мнению господина Дашьяна, скорее всего, «Синара» расширяет интерес в секторе тяжелого нефтегазового машиностроения в связи с большим объемом объявленных инвестиционных проектов в химии в сегментах, направленных на замещение импорта и технологическую независимость. Вице-премьер Александр Новак в конце 2023 года объявлял, что в развитие нефтегазохимии в России до 2030 года планируется вложить 3–3,5 трлн руб. По прогнозам, которые приводил чиновник, в ближайшие 15 лет спрос на продукты нефтехимии будет увеличиваться в среднем на 3,7–4% в год.

Анатолий Костырев, Дмитрий Козлов, Ольга Мордюшенко

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