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«Я не знал, что меня родное предприятие захочет посадить»

Экс-директор ГНС поспорил в суде с представителем потерпевшей стороны

В Ленинском райсуде Уфы, где рассматривается уголовное дело экс-генерального директора «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) Айрата Каримова, обвиняемого в присвоении 12 гостевых домов предприятия с прилегающими к ним участками, допросили представителя потерпевшей стороны. Он, в частности, пояснил, что подсудимый «путем различных манипуляций» обошел процедуру согласования с ПАО «Газпром» процесса реализации недвижимости. В ходе допроса между участниками процесса неоднократно возникали споры.

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы под председательством Эльвиры Якуповой продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-генерального директора ГНС Айрата Каримова (возглавлял предприятие в 2016–2021 годах). Он обвиняется в трех эпизодах присвоения чужого имущества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, умысел на присвоение 12 гостевых домов и прилегающих к ним участков базы отдыха «Агидель», принадлежащих ГНС, возник у Айрата Каримова не позднее 2017 года. Для этого прежние дома снесли, а на их месте построили новые. Выявив строительные недостатки, дома продали на торгах в три раза дешевле рыночной цены, полагает следствие. Покупателями стали 11 человек, включая подсудимого. Большинство домов на деньги ГНС отремонтировали, закупив мебель, бытовую технику и прочее.

Еще один эпизод в уголовном деле касается отношений Айрата Каримова с юристом Вадимом Рамазановым (приговорен к трем годам колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве по другому уголовному делу). По версии следствия, господин Каримов, несмотря на штатных юристов ГНС, нанял его для подачи иска к администрации Салавата о признании права собственности на гостевые дома за ГНС, что и было достигнуто уже при помощи другого адвоката.

Общая сумма ущерба ГНС, по мнению следствия, оценивается в 180,8 млн руб.

По уголовному делу также проходит экс-начальник административно-хозяйственного управления ГНС Воскан Мирзоев (находится в международном розыске).

Айрат Каримов вину не признает. На прошедшем заседании уголовное дело он назвал «заказным». По его словам, в материалах дела указано, что часть эпизодов преступления он якобы совершил после того, как перестал быть гендиректором предприятия.

В начале судебного заседания допросили представителя потерпевшей стороны — начальника службы корпоративной защиты ГНС Радика Абсалямова. Отвечая на вопросы заместителя прокурора Ленинского района Уфы Леонида Козаева, он пояснил, что после получения сведений из МВД о предполагаемых нарушениях возглавляемая им служба провела проверку по факту реализации гостевых домов. Было установлено, что в комиссию, голосовавшую за отнесение имущества к категории непрофильных активов, вошли, в частности, будущие собственники домов.

«После признания их непрофильными активами нужно было согласовать сам процесс реализации недвижимости непосредственно с ПАО „Газпром”,— начал господин Абсалямов.— Они эту процедуру обошли путем различных манипуляций: путем разделения и межевания земельных участков, в частности, участков, расположенных непосредственно под домами, и прилегающих к ним участков. Проведено было две оценки: сначала дома оценили, насколько помню, в 30 млн руб., но после разделения земельных участков под домами сумма автоматически уменьшилась».

Затем к допросу приступил адвокат подсудимого Игорь Бушманов. Отвечая на вопросы, оспаривало ли предприятие соглашение на оказание спорной юрпомощи, как и решение о признании права собственности на гостевые дома, представитель потерпевшей стороны сообщил, что ему об этом неизвестно. На вопрос, были ли оспорены, к примеру, и торги по продаже гостевых домов, тот ответил отрицательно.

«Смысла в этом нет»,— сказал господин Абсалямов, не уточнив, почему он так думает.

На вопрос, какими организационно-распорядительными и хозяйственными функциями обладал подсудимый после того, как перестал быть гендиректором предприятия и стал советником, Радик Абсалямов отвечал неохотно: вначале он попросил адвоката «изучить обвинение», а затем и должностные инструкции своего подзащитного. «Давайте так отвечу: он являлся генеральным директором с 2016 года. Если хотите услышать, его авторитет присутствовал и в 2021 году»,— заявил господин Абсалямов.

Затем допросили самого обвиняемого. У него Радик Абсалямов, в частности, спросил, почему он не купил еще земельный участок для проезда к своему дому, а оформил сервитут. «Без сервитутов вы могли бы использовать эти дома? Без сервитутов вы как бы проезжали? Земля-то ГНС принадлежит»,— поинтересовался господин Абсалямов.

«Я же не знал, что меня родное предприятие в тюрьму захочет посадить»,— ответил подсудимый.

Следующее судебное заседание назначено на 29 октября.

Венера Хисамова

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