Цена вопроса

Алкоголь — весомая категория для розницы, но у различных форматов вклад продаж спиртного в товарооборот отличается. К примеру, у сети вроде «Красное&Белое» это один показатель, у магазинов типа «Винлаба» — другой, у такого формата, как «Пятерочка»,— третий. Есть продуктовые сети, где на алкоголь приходится 50–60% ассортимента и доля в выручке — выше 60%. Если рассматривать только стандартные супермаркеты и магазины у дома, категория формирует до 15–20% продаж, что, впрочем, тоже заметная цифра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ставцев

Фото: wineretail.info Александр Ставцев

Фото: wineretail.info

Более того, в отличие от социально значимых продуктов питания, которых тоже продается много, алкоголь — это еще и одна из высокодоходных для ритейла категорий. Хлеб, продающийся по социальной цене, к примеру, может приносить близкую к нулевой рентабельность или даже отрицательную —субсидироваться за счет иных категорий. У вина же до недавнего времени маржа могла быть до 45%, а наценка — выше 100%. Также алкогольные напитки крайне важный источник генерации трафика. И, вероятно, это одна из основных причин, почему у нас никак не может сдвинуться история с легализацией онлайн-продаж спиртного. Для сетей алкогольные напитки сегодня — фактически последний источник живых ног.

С торговлей известными алкогольными брендами крепких напитков, входящими в портфели глобальных компаний,— отдельная история. До 2022 года международные производители инвестировали огромные деньги в маркетинг — акции, торговое оборудование, бонусы и специальные ценовые условия, что крайне благоприятно сказывалось на заработках ритейлеров. Рынок был структурирован и очень зависел от промо. В случае виски, например, глубина скидок могла превышать до 50%, и потребитель просто отказывался покупать напиток по регулярной цене. Но для международных компаний инвестиции не были проблемой: РФ относилась к развивающимся к рынкам, и вложения компенсировались за счет общих показателей для инвесторов.

С уходом из России большинства международных игроков эта история закончилась, и ритейлеры стали закупать известные глобальные алкогольные бренды самостоятельно в рамках параллельного импорта. В целом некоторые сети давно развивали алкогольный импорт, например, «Азбука вкуса» и «Бристоль», но формироваться эта тенденция относительно широко начала с 2017 года, а закрепилась в 2022 году. Сегодня у многих ритейлеров уже есть собственная платформа ВЭД.

Надо отметить, что виски — самая зависимая от брендов категория в алкоголе. В 2022 году, как рассказывали ритейлеры, покупатели просто отказывались от покупки любого виски, если не находили на полке знакомой марки. Но возвращение того же Johnnie Walker в пятерку брендов виски по продажам в России — скорее артефакт прошлого, чем начало нового тренда. Это следствие ажиотажного импорта 2023 года, когда участники рынка бросились резко восполнять образовавшуюся годом ранее нехватку иностранного алкоголя. У некоторых глобальных марок даже на уровне отдельных регионов РФ появилось по четыре-пять импортеров, на рынке образовался профицит отдельных марок, и этот сток распродается до сих пор. В объеме в категории основную долю уже занимает виски, который разливается в России из импортных спиртов. А джин, к примеру, уже на две трети представлен местными брендами. Пока на рынок не вернулись маркетинговые бюджеты международных компаний излишне переживать о конкуренции с импортом российским производителям вряд ли стоит. В первом полугодии импорт того же виски в моменте снижался на 20%.

Александр Ставцев, руководитель информационного центра WineRetail