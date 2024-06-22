Игры БРИКС в Казани подверглись кибератаке

Площадки Игр БРИКС, проходящих в Казани, были атакованы хакерами с десятков тысяч IP-адресов. Об этом сообщил ТАСС глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков. Запросы были из разных стран, мощность атаки достигала 400 Гбит/с. Атака началась 21 июня в 12:00 ей подверглись дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академия тенниса, центральный стадион и другие площадки Игр БРИКС.

Глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков отметил, что компания отбила уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS.

Игры БРИКС проходят в Казани с 13 по 23 июня.

В общем медальном зачёте сборная России на первом месте. У команды 418 медалей, из них 212 золотых, 123 серебряных и 83 бронзовых. На втором месте Беларусь (199 медалей), на третьем — Китай (50 медалей).

Сегодня десятый день игры БРИКС. В этот день состоятся финалы по боксу, борьбе на поясах, гребле на байдарках, дзюдо, фехтованию, футбольному двоеборью и художественной гимнастике.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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