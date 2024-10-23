Хождение по путям накладно
В Госдуму внесли законопроект о новых санкциях за нарушения на железной дороге
Московские депутаты внесли в Госдуму законопроект, впервые вводящий отдельный штраф в 5 тыс. руб. для граждан, которые ломают железнодорожные ограждения для прокладывания собственной «народной» тропы через рельсы. Ужесточаются и иные меры для нарушителей правил поведения и вандалов на железной дороге. Вводится, в частности, штраф в 500 руб. за переход через пути при запрещающем сигнале светофора на переходе.
За переход железной дороги на запрещающий сигнал светофора предложено ввести 500-рублевый штраф
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Внесенный в Госдуму законопроект московских парламентариев предполагает изменения в ст. 11.1 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене». Документ впервые вводит отдельный штраф за повреждение ограждений вдоль ж/д путей: 3–5 тыс. руб.— для граждан при нарушении в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 1–3 тыс. руб. — в остальных регионах. Сейчас применяется лишь штраф в 300–500 руб. за повреждение «путевых объектов». Законопроект также впервые вводит 500-рублевый штраф за переход по пешеходному переходу через пути при запрещающем сигнале светофора.
В пояснительной записке Мосгордума приводит данные ОАО РЖД: за восемь месяцев 2024 года на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта зафиксировано 1,16 тыс. случаев травм граждан, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Из них 436 случаев — травмы, полученные во время нахождения людей на путях станций, 560 — на путях перегонов. Объясняя необходимость появления отдельного штрафа за порчу ограждений, авторы указывают, что «это способствует беспрепятственному проходу посторонних лиц через пути, неправомерному проникновению в зоны повышенной опасности». За те же восемь месяцев зафиксировано 2,65 тыс. случаев повреждения ограждений (из них 2,15 тыс. — в границах Москвы и Подмосковья), что представляет «серьезную угрозу безопасности движения поездов и здоровью граждан», отмечают в Мосгордуме. Действующие санкции, отмечают депутаты, не менялись с 2007 года и не обеспечивают «должного превентивного воздействия».
Речь идет прежде всего о самодеятельных проходах через пути, которые граждане прокладывают для собственного удобства. ОАО РЖД и Московская область регулярно отчитываются о ликвидации «народных» троп: власти восстанавливают сломанные и ставят новые ограждения, сооружают рвы, высаживают труднопроходимые кустарники. Подмосковные власти стали применять камеры для фиксации нарушений на путях.
«Несмотря на принимаемые компанией меры, проблема остается очень острой,— сообщили “Ъ” в ОАО РЖД.— Повреждение ограждений представляет угрозу безопасности движения поездов, провоцирует рост травматизма людей, которые переходят железную дорогу в этих местах».
В подмосковном минтрансе “Ъ” напомнили, что в августе 2023 года штраф за переход железной дороги в «неустановленном» месте (то есть за пределами разрешенного перехода) был увеличен со 100 до 1,5 тыс. руб. Это, по данным ведомства, позволило сократить на 30% число нарушителей в Подмосковье. Зампред думского комитета по транспорту Анатолий Лесун («Единая Россия») в разговоре с “Ъ” также поддержал инициативу, заметив, что размер санкций еще можно обсудить.
Член общественного совета Минтранса Кирилл Янков считает, что важен даже не штраф, а компенсация нарушителем поврежденного имущества, назначаемая судом по иску ОАО РЖД: «Сумма такой компенсации может в десятки раз превосходить размер штрафа». Введение штрафа за переход на красный свет эксперт поддержал. «Для многих нарушителей будет неприятен сам факт составления протокола,— говорит господин Янков.— Провести даже полчаса с полицейским — не самое лучшее времяпровождение. Вопрос только в том, будет ли транспортная полиция для этого хотя бы изредка стоять на пешеходных переходах».