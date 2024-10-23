Хождение по путям накладно

Московские депутаты внесли в Госдуму законопроект, впервые вводящий отдельный штраф в 5 тыс. руб. для граждан, которые ломают железнодорожные ограждения для прокладывания собственной «народной» тропы через рельсы. Ужесточаются и иные меры для нарушителей правил поведения и вандалов на железной дороге. Вводится, в частности, штраф в 500 руб. за переход через пути при запрещающем сигнале светофора на переходе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За переход железной дороги на запрещающий сигнал светофора предложено ввести 500-рублевый штраф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ За переход железной дороги на запрещающий сигнал светофора предложено ввести 500-рублевый штраф

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Внесенный в Госдуму законопроект московских парламентариев предполагает изменения в ст. 11.1 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене». Документ впервые вводит отдельный штраф за повреждение ограждений вдоль ж/д путей: 3–5 тыс. руб.— для граждан при нарушении в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 1–3 тыс. руб. — в остальных регионах. Сейчас применяется лишь штраф в 300–500 руб. за повреждение «путевых объектов». Законопроект также впервые вводит 500-рублевый штраф за переход по пешеходному переходу через пути при запрещающем сигнале светофора.

В пояснительной записке Мосгордума приводит данные ОАО РЖД: за восемь месяцев 2024 года на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта зафиксировано 1,16 тыс. случаев травм граждан, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из них 436 случаев — травмы, полученные во время нахождения людей на путях станций, 560 — на путях перегонов. Объясняя необходимость появления отдельного штрафа за порчу ограждений, авторы указывают, что «это способствует беспрепятственному проходу посторонних лиц через пути, неправомерному проникновению в зоны повышенной опасности». За те же восемь месяцев зафиксировано 2,65 тыс. случаев повреждения ограждений (из них 2,15 тыс. — в границах Москвы и Подмосковья), что представляет «серьезную угрозу безопасности движения поездов и здоровью граждан», отмечают в Мосгордуме. Действующие санкции, отмечают депутаты, не менялись с 2007 года и не обеспечивают «должного превентивного воздействия».

Речь идет прежде всего о самодеятельных проходах через пути, которые граждане прокладывают для собственного удобства. ОАО РЖД и Московская область регулярно отчитываются о ликвидации «народных» троп: власти восстанавливают сломанные и ставят новые ограждения, сооружают рвы, высаживают труднопроходимые кустарники. Подмосковные власти стали применять камеры для фиксации нарушений на путях.

«Несмотря на принимаемые компанией меры, проблема остается очень острой,— сообщили “Ъ” в ОАО РЖД.— Повреждение ограждений представляет угрозу безопасности движения поездов, провоцирует рост травматизма людей, которые переходят железную дорогу в этих местах».

В подмосковном минтрансе “Ъ” напомнили, что в августе 2023 года штраф за переход железной дороги в «неустановленном» месте (то есть за пределами разрешенного перехода) был увеличен со 100 до 1,5 тыс. руб. Это, по данным ведомства, позволило сократить на 30% число нарушителей в Подмосковье. Зампред думского комитета по транспорту Анатолий Лесун («Единая Россия») в разговоре с “Ъ” также поддержал инициативу, заметив, что размер санкций еще можно обсудить.

Член общественного совета Минтранса Кирилл Янков считает, что важен даже не штраф, а компенсация нарушителем поврежденного имущества, назначаемая судом по иску ОАО РЖД: «Сумма такой компенсации может в десятки раз превосходить размер штрафа». Введение штрафа за переход на красный свет эксперт поддержал. «Для многих нарушителей будет неприятен сам факт составления протокола,— говорит господин Янков.— Провести даже полчаса с полицейским — не самое лучшее времяпровождение. Вопрос только в том, будет ли транспортная полиция для этого хотя бы изредка стоять на пешеходных переходах».

Иван Буранов