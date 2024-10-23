Лионель Месси добавил роста

Американский футбол (речь идет о настоящем футболе, а не той игре, которую так по недоразумению именуют в США) по посещаемости матчей вышел на уровень топовых лиг Европы. Главная футбольная лига (MLS) сообщила, что матчи регулярного чемпионата в среднем посещали рекордные 23 347 болельщиков. Это близко к уровню топовых европейских чемпионатов. Учитывая, что в лиге сейчас начинается самая жаркая пора — play-off,— показатели могут улучшиться. Виной всему очевидный фактор харизмы Лионеля Месси. Именно после его перехода в «Интер Майами» футбол в США в восприятии публики стал по-настоящему популярным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Присутствие Лионеля Месси в составе «Интер Майами» позволило команде собрать рекордную в истории американской лиги аудиторию в 72 610 болельщиков

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters Присутствие Лионеля Месси в составе «Интер Майами» позволило команде собрать рекордную в истории американской лиги аудиторию в 72 610 болельщиков

Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters

Американская Главная футбольная лига сообщила о промежуточных результатах, касающихся посещаемости. Они, нужно признать, способны вызвать зависть у руководства большинства национальных чемпионатов. По сравнению с прошлым сезоном посещаемость игр регулярного первенства MLS возросла на 5%. Относительно показателей 2022 года (в США, в отличие от Европы, где турниры стартуют во второй половине года, а финишируют в первой части следующего, футбольное первенство укладывается в один календарный год) рост составил более внушительные 14%.

Отсылка в сообщении MLS именно к 2022 году не случайна. Это ведь был последний сезон перед появлением в составе «Интер Майами» Лионеля Месси (в 2023 году аргентинец перебрался в американскую команду из ПСЖ). С его появлением средняя посещаемость игр в лиге достигла рекордной отметки в 23 347 человек, а общее количество зрителей, посетивших игры, составило 11,45 млн. При этом в двух случаях было отмечено посещение игр более чем 70 тыс. болельщиков, в пяти — более чем 50 тыс.

Рекорд лиги был установлен в апреле на Arrowhead Stadium (72 610 фанов), где местный «Канзас Сити» принимал «Интер Майами».

Иными словами, интерес к аргентинцу отнюдь не ограничивается Флоридой, он востребован по всей стране. Это находит отражение и в интересе спонсоров к турниру — в этом году MLS обзавелась 18 новыми спонсорскими контрактами.

В сообщении MLS отмечается также, что итоговые данные по посещаемости могут оказаться заметно выше текущих. Ведь сейчас начинается самая горячая фаза сезона в лиге — play-off. И если «Интер Майами» во главе с Месси, уже ставший первым в «регулярке», будет так же хорош и в play-off (отметим, что на счету аргентинца за состоявшуюся часть первенства 20 голов и 10 результативных передач в 19 матчах), то показатели посещаемости, очевидно, еще увеличатся — в MLS рассчитывают заметно превысить уровень в 12 млн человек.

Впрочем, сами по себе показатели посещаемости MLS мало о чем говорят, если их не сопоставить с результатами других лиг. И тут выясняется, что американский чемпионат по посещаемости вполне сопоставим с представителями «Большой пятерки» (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

Ближе всех MLS подобралась к французской лиге.

В ней в прошлом сезоне средняя посещаемость составила, согласно данным Transfermarkt, 27 023 человека. На четвертом месте идет Испания — 29 076 зрителей, на третьем Италия — 30 916, на втором Англия — 38 557, на первом Германия — 39 506.

Однако если расставить страны по общему количеству зрителей, привлеченных на стадионы, MLS имеет все шансы попасть в большинство топовых европейских лиг. Так, больше всего болельщиков на стадионах в прошлом сезоне посмотрело игры английской лиги — 14,652 млн человек. На втором месте Германия — 12,089 млн, на третьем Италия — 11,75 млн, на четвертом Испания — 11,048 млн, на пятом Франция — 8,2 млн. Иными словами, MLS уже опередила Испанию и Францию.

До конца сезона, весьма вероятно, американская лига оставит позади и немецкую.

Добавим, что посещаемость матчей Российской премьер-лиги в прошлом сезоне составила довольно скромные 11,2 тыс. человек в среднем. В общей сложности игры российского первенства посетили около 2,8 млн болельщиков.

Александр Петров