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Коммерсантъ FM
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ВЦИОМ все понятно

Интерес к российскому футболу снижается

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник, основываясь на данных, полученных в ходе опроса респондентов, сообщил, что доля испытывающих безразличие к российскому футболу граждан за последние почти два десятка лет практически удвоилась, поднявшись с 43% до 77%. Для самой популярной игры страны это формально тревожный знак. Впрочем, как показывает статистика прошлых лет и других организаций, ничего страшного не случилось.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В понедельник ВЦИОМ обнародовал данные опроса, касающегося популярности российского футбола среди населения. Они получились удручающими. «В России массовый интерес к футболу скорее переживает кризис. Об этом говорит сокращение за без малого два десятилетия доли постоянных болельщиков в пять раз (2005 г.— 19%, 2024 г.— 4%), доли периодических болельщиков — в два раза (2005 г.— 34%, 2024 г.— 18%), а также рост доли равнодушных к данному виду спорта до 77% (2005 г.— 43%, 2009 г.— 45%, 2022 г.— 63%)»,— говорится в публикации на официальном сайте ВЦИОМа.

В заявлении организации отмечается, что еще в 2009 году почти каждый второй респондент мог назвать интересного ему действующего российского футболиста. По данным свежего опроса, круг игроков, которых знают люди, сузился. Интересного опрашиваемому игрока смогли назвать только 17% респондентов. Самыми популярными оказались:

  • Артем Дзюба (его отметили 6% респондентов),
  • Игорь Акинфеев (3%),
  • Андрей Аршавин (2%),
  • Александр Головин (2%).

Это игроки, так или иначе проявившие себя в играх за национальную команду. Помимо Андрея Аршавина, пик карьеры которого пришелся на первенство Европы-2008, все остальные достойно себя показали на чемпионате мира-2018, проходившем в России.

«Кризис зрительского интереса к российскому футболу начался не вчера, но его углублению сильно способствовало отлучение наших клубов и сборной России от больших международных соревнований. Вектор внимания аудитории в этой ситуации перемещается в другие секторы рынка досуга и развлечений»,— прокомментировал результаты опроса генеральный директор Фонда ВЦИОМа Константин Абрамов.

Несмотря на присутствующий в сообщении ВЦИОМа алармизм, следует отметить, что Россия в принципе никогда не занимала ведущие места в рейтингах стран, жители которых на постоянной основе интересуются футболом. Да, наблюдался взлет в 2018 году, перед чемпионатом мира и после его проведения, когда большая часть населения страны была вовлечена в футбольную историю, просто зная о том, что в России пройдет мировое первенство. Но эффект от его проведения быстро сошел на нет.

Уже через пару месяцев после завершения чемпионата мира исследование портала statista.com показало, что Россия в списке заинтересованных в футболе стран замыкает топ-15. Тогда лишь 9% опрошенных россиян смогли назвать себя преданными болельщиками. Еще 20% отметили, что интересуются футболом в целом, но не следят за конкретными играми. Наконец, 35% и 36% заявили, что или следят за футболом очень редко, или вообще не следят.

Иными словами, категория почти не интересующихся футболом или не интересующихся им вовсе в год проведения чемпионата мира-2018 превышала 70%. На этом фоне рост доли «равнодушных к данному виду спорта до 77%» уже не выглядит катастрофой.

Интересно, что даже в Великобритании — стране с самой сильной лигой мира (Английская премьер-лига, АПЛ) — доля не интересующихся или редко интересующихся футболом граждан достигает 56%. Причем доля тех, кто вообще не следит за игрой, согласно подсчетам statista.com, не сильно отличается от российской — 31% против 36%. Нужно также отметить, что на первом месте по вовлеченности в футбольное «боление» находится Германия. Там 49% населения постоянно или время от времени поддерживают футбольные клубы. Однако и немецкий пример меркнет на фоне ситуации в Саудовской Аравии. Согласно исследованию Nielsen, именно эта ближневосточная страна является лидером в том, что касается заинтересованности населения в футболе,— 80%. На втором месте Таиланд — 78%, на третьем—пятом: Чили, Португалия, Турция — 75%. В топ-10 рейтинга Nielsen попала только одна страна, представляющая Большую футбольную пятерку (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция),— Италия занимает 9-е место с показателем в 67%.

С выводами ВЦИОМа не согласились и российские футбольные функционеры. «РФС (Российский футбольный союз.— “Ъ”) ежегодно проводит исследования, касающиеся популярности футбола в России и вовлеченности россиян в занятие футболом и его разновидностями. Так, согласно отчету исследовательской компании Mediascope, в 2023 году футболом интересовались 76% жителей нашей страны, что на 4% выше, чем в 2022 году. Интерес аудитории к футболу также подтверждают рейтинги трансляций матчей сборной, Российской премьер-лиги и Кубка России»,— заявили в службе коммуникаций РФС.

Впрочем, нельзя игнорировать и факты, свидетельствующие о том, что интерес к футболу все-таки снижается. Но не среди, скажем так, неквалифицированной публики, а как раз среди знающей и любящей игру.

Достаточно посмотреть на динамику посещаемости матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) за последние годы. В сезоне, завершившемся в 2019 году, последнем доковидном, игры чемпионата России, согласно данным РПЛ, в среднем посещали рекордные для нее 16,8 тыс. зрителей. Потом ограничения, связанные с пандемией, показатели резко снизили. Но еще заметнее — до 7,4 тыс. человек в среднем на матче — они опустились в 2022 году после введения Fan ID. Постепенно посещаемость увеличилась, но до планки конца прошлого десятилетия ей по-прежнему очень далеко. В текущем чемпионате она не дотягивает и до 12 тыс. зрителей.

Особый фактор, повлиявший на снижение интереса к футболу,— отлучение российских команд от международных турниров, случившееся после начала событий на Украине. «Вполне понятно, большое количество людей смотрело международные матчи — Лигу чемпионов, Лигу Европы, игры сборной. Таких матчей не стало после 2022 года, ясно, что интерес упал. С моей точки зрения, это объективно»,— заявил ТАСС почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Но, по его словам, «странно, что опросили только болельщиков футбола, а не всех игровых видов спорта». В противном случае, полагает господин Колосков, «было бы понятно: это тенденция какая-то ко всему спорту или касается только футбола».

Отметим, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), клубы которой вообще никак не связаны с европейскими турнирами, в сезоне 2023/24 была отмечена рекордная средняя посещаемость — 6622 человека. А у баскетбольной Единой лиги ВТБ средняя посещаемость игр еще в прошлом сезона превысила 3 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем до исключения российского баскетбола из международного расписания.

Александр Петров

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