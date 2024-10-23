Совет директоров «Полюса» рекомендовал первые за три года дивиденды

Совет директоров компании «Полюс» (MOEX: PLZL) рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 1301,75 руб. на акцию. В последний раз «Полюс» платил дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года.

Внеочередное собрание акционеров пройдет в заочной форме 2 декабря. Реестр акционеров для участия в собрании закроется 8 ноября, а для получения дивидендов — 13 декабря.

Акции «Полюса» на Московской бирже выросли более чем на 2% после объявления о выплате дивидендов. К 12:01 мск стоимость бумаг достигла 14 900 руб. за акцию (+2,04%), но к 12:13 мск рост замедлился до 14 842 руб. (+1,64%).

Как акции компании реагировали на будущие дивиденды — в материале «Ъ» «Акционеры развернулись к "Полюсу"».