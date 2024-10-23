«Рубин» поменял сетку

В заключительном туре группового этапа «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России выступавший в группе D «Рубин» смог добыть путевку в «верхнюю» сетку play-off, обыграв на выезде — 1:0 — опустившийся в сетку «нижнюю» «Акрон». «Локомотив» в этом туре установил рекорд турнира в его новом, внедренном два года назад формате. Он оказался первым, кому удалось пройти весь групповой этап из шести встреч без поражений. Правда, последнюю победу — гостевую над «Ростовом» — железнодорожники одержали в серии пенальти после ничьей в основное время со счетом 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Рубина» (в белой форме) закончили групповой этап Кубка России победой над «Акроном», которая подняла их в play-off «Пути РПЛ»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Футболисты «Рубина» (в белой форме) закончили групповой этап Кубка России победой над «Акроном», которая подняла их в play-off «Пути РПЛ»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Насколько велика с точки зрения удобства продвижения наверх разница между двумя половинами кубковой сетки play-off — вопрос спорный. Но тольяттинский матч намекал на то, что привлекательнее, престижнее для каждого участника турнира все-таки половина «верхняя». Старались оба соперника. А пользу из своих стараний первым извлек «Рубин», находившийся перед туром на третьем месте, в двух очках от шедшего вторым вслед за «Зенитом» «Акрона».

Он, как обычно, не гнался за владением, предпочитая азарту аккуратность и осторожность, и довольно быстро дождался чужой ошибки. Когда Александр Зотов очутился с мячом в тольяттинской штрафной, можно было подумать, что ничего из этого наскока у казанцев не выйдет: возле их футболиста — куча соперников, варианты для передач перекрыты. А Зотов терпел, терпел и дотерпел до такого варианта. Он заключался в том, чтобы откинуть мяч назад — никем не прикрытому Дардану Шабанхаджаю. А удар у того вышел исключительно точным.

И так резвый «Акрон», пропустив, еще добавил темпа своим атакам, которые иногда были хороши всем, кроме завершения.

В общем, традиционные для тольяттинцев проблемы в этом матче исчезать не собирались. Разве что Дмитрий Пестряков, который в свои 17 лет получил капитанскую повязку, был жутко близок к цели. Пестряков показал, что прекрасно освоил хитрый маневр — неожиданное подключение с фланга, из глубины. Два таких подключения выливались в выстрелы с двух десятков метров — плотные и смотревшиеся крайне опасными для «Рубина». Но всякий раз мяч проходил рядом с воротами.

Во втором тайме картина оставалась прежней — «Акрон» в основном наседает, «Рубин» в основном отбивается. И вроде что-то все время назревает, но никак не дозреет.

Потому что, например, форвард тольяттинцев Иван Тимошенко, стоя в районе одиннадцатиметровой отметки, зачем-то финтит и финтит. Финтит-то неплохо, но можно же и попробовать отдать мяч кому-то из партнеров, раз уж трюки не приносят никакого результата.

Или потому что у вратаря «Рубина» Евгения Ставера выдался прямо какой-то волшебный вечер — можно брать и «мертвые» удары наподобие того, что наносил Беншимол. Так что казанцы устояли и желанную «верхнюю» сетку себе добыли. Впрочем, уже в стартовом раунде им придется столкнуться с ЦСКА.

Ростовский матч двух лидеров группы B, уже гарантировавших себе попадание в play-off «Пути РПЛ», тоже не отличался закрытостью — забивать хотелось и тем и другим. Сначала забил «Локомотив», чей лидер Алексей Батраков в середине первого тайма и заработал пенальти, заставив Родриго Саравию наступить себе на ногу, и реализовал его. «Ростов» ответил буквально спустя пару минут, когда Иван Комаров классно пальнул в касание.

Равенство по моментам было и во втором тайме. А концовка его оказалась потрясающей по драматизму. Уже в компенсированное время Алексей Сутормин вывел ростовчан вперед. В запасе у «Локомотива» были даже не минуты, а секунды, но Владислав Сарвели успел его спасти.

Серия пенальти была логичным венцом матча. И она превратилась в настоящий марафон из двух десятков ударов.

Последним в нем осечку допустил ростовчанин Даниил Шанталий, позволивший «Локомотиву» установить рекорд Кубка России. В предыдущих двух розыгрышах турнира в его новом формате с групповым этапом никому не удавалось пройти его без поражений. «Локомотиву» удалось.

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В группе B в этот же день состоялся еще один матч, также не имевший никакого турнирного значения: «Химки» уже забронировали третье место, то есть выступление в «нижней» сетке play-off, а принимавший их «Оренбург», не взявший в пяти турах ни единого очка, уже никуда не мог подняться со своего четвертого. В итоге лучше с мотивацией дела, кажется, обстояли у оренбуржцев. «Химки» выглядели даже по своим собственным скромным меркам слишком податливыми в обороне. В первом тайме «Оренбург» рвал ее, словно хлипкий листик бумаги. Его футболисты били в упор, выходили один на один с вратарем Игорем Обуховым, и даже странно, что все для гостей обошлось двумя пропущенными голами,— могло быть и побольше. После перерыва оренбуржцы, понятно, слегка успокоились, но выигрыш со счетом 2:0 не упустили. А он стал первым для назначенного в октябре их тренером Владимира Слишковича: в предыдущем, дебютном для Слишковича матче в новой должности, команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» в рамках чемпионата страны.

Алексей Доспехов