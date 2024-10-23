Белоусов: применение ядерного оружия возможно в ответ на агрессию против Минска

В основы госполитики России в области ядерного сдерживания внесли изменения из-за военно-политической обстановки, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов. По его словам, эти изменения предусматривают применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Белоусов поднял эту тему в ходе выступления на заседании коллегии министерств обороны России и Белоруссии, проходящем в Минске. Российский министр сказал, что ядерная доктрина РФ адаптируется «к новым реалиям». «В том числе предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства»,— отметил Андрей Белоусов (цитата по «РИА Новости»).

Президент Владимир Путин объявил о внесении уточнений в ядерную доктрину на заседании Совета безопасности 25 сентября. В числе прочего в документе пропишут, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение. Кремль назвал это сигналом для недружественных стран. Посол РФ в Минске Борис Грызлов говорил, что в договоре России и Белоруссии есть пункт о размещении ядерного оружия.

О реакции западных стран на решение РФ — в материале «Ъ» «Ты Байден — не бомба».

Лаура Кеффер