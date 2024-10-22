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Коммерсантъ FM
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Грызлов: в договоре России и Белоруссии есть пункт о размещении ядерного оружия

В договоре между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности прописан алгоритм шагов в случае угрозы для независимости стран, рассказал «РИА Новости» российский посол в Минске Борис Грызлов. Он добавил, что в документе также есть положения, связанные с размещением в Белоруссии российского тактического ядерного оружия как инструмента сдерживания возможной агрессии.

Борис Грызлов

Борис Грызлов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Борис Грызлов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Он (договор.— "Ъ") предусматривает, в том числе, порядок действий сторон в условиях возникновения реальной угрозы суверенитету одного или обоих наших государств. В духе союзнических отношений мы исходим из того, что внешние границы Союзного государства образуют единое оборонное пространство»,— сказал господин Грызлов.

В качестве инструмента сдерживания потенциальной агрессии и пресечения возможных провокаций на западных рубежах Союзного государства в договор включены положения, связанные с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Борис Грызлов подчеркнул, что действия Москвы и Минска носят оборонительный характер и не направлены против других государств. Посол добавил, что сейчас стороны финализируют тексты упомянутого документа и новой концепции безопасности Союзного государства.

«Концепция безопасности Союзного государства представляет собой всеобъемлющий документ доктринального характера, в котором дается концептуальная оценка непростым изменениям геополитической ситуации и роли Союзного государства в складывающейся военно-политической архитектуре мира. Необходимость обновления концепции… продиктована нарастанием глобальной и региональной нестабильности, а также усилиями, которые наши стратегические противники предпринимают для нанесения ущерба России и Беларуси»,— пояснил господин Грызлов.

Он допустил, что подписание согласованных документов состоится в рамках очередного заседания Высшего государственного совета Союзного государства до конца текущего года.

В начале октября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Минск может попросить у Москвы разрешение на использование тактического ядерного оружия (ТЯО) в случае агрессии со стороны Киева.

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