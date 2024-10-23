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Коммерсантъ FM
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Ушаков: Путин и Си обсуждали вопрос платежей между Россией и Китаем

Помощник президента России Юрий Ушаков утвердительно ответил на вопрос, обсуждалась ли проблема расчетов между Россией и Китаем на встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин

Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все вопросы обсуждались, в том числе, ну да, и финансовое сотрудничество»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Других деталей он не привел.

Встреча президента России и председателя КНР прошла в рамках саммита БРИКС в Казани накануне, 22 октября. Они обсуждали двустороннее сотрудничество, взаимодействие стран в рамках международных организаций и другие темы. Это уже третий очный контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2024 году.

Проблемы в расчетах России и Китая начались в декабре 2023 года после выхода указа президента США о вторичных санкциях. По данным «Ъ», к июлю около 80% платежей возвращались обратно в Россию. Владимир Путин в конце сентября рассказывал, что в БРИКС продолжается работа над «независимым платежно-расчетным контуром».

О саммите — в материале «Ъ» «Кто не бриксует, тот не пьет шампанского».

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