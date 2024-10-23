Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года

Палата представителей (нижняя палата парламента Белоруссии) определились с датой следующих выборов президента страны. Они пройдут 26 января 2025 года, передает БЕЛТА. Председатель ЦИКа Игорь Карпенко заявил, что комиссия уже готова к началу избирательной кампании.

Президент Белоруссии избирается сроком на 5 лет. После референдума 2022 года в стране были ужесточены требования к кандидатам в президенты. Так баллотироваться на высший пост государства теперь могут только граждане по рождению, не моложе 40 лет и постоянно проживающие в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами.

Прошлые выборы в республике прошли 9 августа 2020 года. Победителем с 80,1% голосов белорусский ЦИК назвал Александр Лукашенко. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская официально набрала 10%. После оглашения результатов выборов в стране несколько дней шли массовые протесты. Госпожа Тихановская уехала из страны, в отношении нее возбуждено несколько уголовных дел.

Господин Лукашенко занимает пост президента с 1994 года — шесть сроков подряд. В феврале этого года он говорил о планах баллотироваться снова, однако в августе призвал граждан «привыкать» к тому, что в стране будет новый президент. При этом тогда он оговорился, что не собирается бросать белорусов «завтра или послезавтра».

Мысли и взгляды Александра Лукашенко

Мысли и взгляды Александра Лукашенко

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...