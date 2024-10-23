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Коммерсантъ FM
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«Яндекс такси» с 25 октября увеличит цены на поездки в Москве и Санкт-Петербурге

«Яндекс такси» скорректирует тарифы на поездки в Москве и Санкт-Петербурге. Средний чек, как ожидается, вырастет на 3–4%. Решение принято для привлечения новых водителей.

«С 25 октября "Яндекс такси" совместно с таксопарками скорректирует тарифы в Москве. Это поможет привлечь для выполнения заказов больше водителей в условиях их растущей нехватки»,— говорится в сообщении компании (цитата по ТАСС). Также, как считают в «Яндекс такси», решение частично компенсирует партнерам увеличение цен на обслуживание и содержание автомобилей.

Источник «Известий» сообщил, что цена за километр пути и минуты в Москве в тарифе «Комфорт» вырастет на 25%, с 12 до 15 руб. В цену подачи машины будет включено не 2 км и 6 мин., как раньше, а 1 км и 3 мин. пути, а минута ожидания подорожает с 13 до 15 руб.

Аналогичное сообщение компания распространила по поводу тарифов в Санкт-Петербурге, передает «Деловой Петербург». Как пишет «Фонтанка», стоимость 1 км по городу и 1 мин. простоя вырастет на 3 руб., до 12 руб. Стоимость подачи по тарифу «Эконом» — на 10 руб., до 149 руб. В нее будут включено не 2 км и 5 мин. пути, а 1 км и 3 мин.

Директор по работе с госорганами «Яндекс Такси» Антон Петраков ранее сообщил, что к концу 2024 года дефицит на рынке может составить 130 тыс. водителей. По информации «Ъ», АНО «Цифровые платформы» фиксирует уход в тень все большего числа занятых в сфере такси. В Госдуме для решения проблемы предлагают ослабить ряд отраслевых требований.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «В такси усиливают все агрегаторы».

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