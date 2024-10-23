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Коммерсантъ FM
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В Москве суд выселил мужчину из квартиры после иска Собчак

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск журналистки Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов. По решению суда ответчик лишен права пользования квартирой.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ксения Собчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Истица требовала признать мужчину «утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», сообщили «РИА Новости» в суде. Причины и дата подачи иска неизвестны, какие-либо подробности о квартире также не приводятся.

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