В Москве суд выселил мужчину из квартиры после иска Собчак

Пресненский суд Москвы удовлетворил иск журналистки Ксении Собчак к мужчине по фамилии Соколов. По решению суда ответчик лишен права пользования квартирой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Собчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ксения Собчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Истица требовала признать мужчину «утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», сообщили «РИА Новости» в суде. Причины и дата подачи иска неизвестны, какие-либо подробности о квартире также не приводятся.