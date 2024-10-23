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Коммерсантъ FM
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Житель Комсомольска-на-Амуре приговорен к 12,5 года за шпионаж в пользу Украины

Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12,5 года колонии строгого режима по делу о шпионаже в пользу Украины, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ФСБ. По версии следствия, он планировал передать данные о работе одного из оборонных предприятий в Минобороны Украины.

Суд признал его виновным по ст. 275 УК (госизмена в форме шпионажа). Следователи выяснили, что с представителями украинской разведки осужденный связался через интернет. О каком предприятии Хабаровского края он собирал сведения, не уточняется.

Имя осужденного и дата его задержания также не сообщаются. О задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, собиравшего сведения об оборонном предприятии, 20 марта этого года писал РБК со ссылкой на ведомство. В материале издания говорилось, что задержанный сам связался с представителем украинской разведки, чтобы передать сведения, которые позволят украинской стороне «запланировать и осуществить диверсию» на объекте ОПК.

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