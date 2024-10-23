Депутата Всеволожска задержали по делу о поджоге дома коллеги

В Ленинградской области задержали муниципального депутата Всеволожска по подозрению в поджоге дома другого муниципального депутата, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Вместе с ним были задержаны трое предполагаемых соучастников. Следствие считает, что задержанный испытывал к коллеге личную неприязнь из-за ее участия в выборах. По данным СМИ, речь идет о депутатах от «Единой России» Константине Легкодумове и Ирине Бритвиной.

В отношении четверых задержанных возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). По версии следствия, депутат нанял трех человек, которым заплатил за поджог не менее $6 тыс. (579 550 руб.). 18 августа в Рахьинском городском поселении они подожгли дом, предварительно убедившись, что в нем никого нет.

Нанесенный ущерб следствие оценило в 30 млн руб. Издание «Известия» опубликовало фото с места поджога — частный деревянный дом полностью выгорел изнутри и частично обрушился.

Местный портал 78.ru вечером 22 октября писал, что Константин Легкодумов для поджога дома Ирины Бритвиной нанял трех сотрудников компании, в которой он занимает пост гендиректора. Угрозы, как пишет портал, начались раньше — депутату и ее сыну обещали поджечь машину и «советовали пересесть на каршеринг».

В сентябре Константина Легкодумова избрали депутатом по округу №1 Всеволожска. Ирина Бритвина и Александр Барабан набрали в округе одинаковое количество голосов.