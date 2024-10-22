В Москве 18-летнего рэпера осудили почти на два года за строчку на баттле

Бутырский суд Москвы приговорил 18-летнего жителя Красноярского края Ислама Закирова, выступавшего в рэп-баттлах под псевдонимом Рецидив, к одному году и восьми месяцам колонии общего режима, сообщила столичная прокуратура. Ислама Закирова осудили по статье о публичном возбуждении ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

По версии следствия, 18 ноября 2023 года в одном из баров в проезде Якушкина, он публично огласил высказывание, «содержащее призывы к насильственным действиям, негативную оценку и негативное отношение к русским». Сторона обвинения утверждает, что рэпер «заведомо знал», что видео с ним попадет в публичный доступ.

18 ноября 2023 года Рецидив участвовал в BRP Battle в Москве. Во время выступления он зачитал строчку о «превентивном ударе» по «беременной русской». Закирова задержали 17 декабря, в тот же день была опубликована видеозапись из машины полиции, на которой молодой человек говорит, что «оскорбил русскую нацию» и извиняется перед «всем русским народом».