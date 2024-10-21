ExxonMobil твердеет знаком

Как стало известно “Ъ”, несмотря на уход из РФ, в том числе из проекта «Сахалин-1», американская ExxonMobil начала активно защищать свою интеллектуальную собственность в России. С начала лета Exxon подала около 20 исков в российские арбитражные суды о незаконном использовании ее товарных знаков. По мнению юристов, цель исков — сохранение прав на бренды и защита репутации, ведь в случае трехлетнего неиспользования марок в России логотипы могут попытаться зарегистрировать на себя другие лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sebastien Pirlet / Reuters Фото: Sebastien Pirlet / Reuters

Прекратившая деятельность в РФ американская ExxonMobil с начала лета подала в российские арбитражные суды около 20 исков о защите товарных знаков, зарегистрированных в РФ, следует из картотеки арбитражных дел. За почти три года санкций против России из-за начала боевых действий на Украине Exxon впервые развернула такую активность в арбитражных судах РФ. Подавляющая часть претензий на десятки тысяч рублей относится к индивидуальным предпринимателям, которые должны выплатить компенсации за нарушение исключительных прав и незаконное использование товарных знаков.

Речь идет об использующихся на продукции моторных масел обозначениях Mobil 1, Mobil ultra, Mobil super, Mobil, Delvac, а также об изображении крылатого коня (пегас, фирменный знак ExxonMobil).

На 20 октября три иска Exxon были удовлетворены полностью, четыре — частично, остальные — в процессе рассмотрения. Крупнейший размер удовлетворенных требований — 100 тыс. руб.

Основным активом Exxon в РФ была 30-процентная доля в консорциуме «Сахалин-1» по освоению месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, куда компания вошла на условиях соглашения о разделе продукции еще в 1995 году. В марте 2022 года на фоне санкций против РФ Exxon, которая была оператором «Сахалин-1», решила уйти из РФ, а в апреле того же года прекратила отгрузки с проекта (см. “Ъ” от 17 октября 2022 года). В мае 2022 года добыча на проекте полностью остановилась. Осенью того года российские власти передали управление «Сахалином-1» «Роснефти» (20% в проекте), а имущество проекта — на российское ООО «Сахалин-1». Чтобы сохранить доли в проекте, иностранные участники «Сахалина-1» должны были за месяц уведомить об этом правительство РФ, что сделали лишь японская Sodeco и индийская ONGC. Принадлежавшую Exxon долю правительство РФ намерено продать, но сделка затягивается.

Практика защиты товарных знаков со стороны Exxon — первый известный случай среди прекративших деятельность в РФ нефтегазовых мейджоров. Но компании из других отраслей в последнее время все чаще активно защищают свою интеллектуальную собственность на территории РФ (см. “Ъ” от 1 декабря 2023 года). В Exxon не ответили на запрос “Ъ”.

Несмотря на уход из РФ многих компаний из «недружественных» государств, иностранные правообладатели продолжают пользоваться всей полнотой защиты исключительных прав на территории РФ, говорит юрист VEGAS LEX Елизавета Вихлянцева. Она считает, что активная позиция Exxon по защите исключительных прав в России связана с защитой бренда и деловой репутации, борьбой с контрафактом, а также рисками утраты прав на товарные знаки в связи с приближением трехлетнего срока неиспользования последних.

К 2025 году ожидается кратный рост случаев прекращения правовой охраны товарных знаков иностранных правообладателей, напоминает юрист, и, несмотря на прекращение операционной деятельности, активная позиция Exxon по судебной защите своих прав может стать одним из ключевых обстоятельств при рассмотрении подобных споров.

Как поясняет госпожа Вихлянцева, если правообладатель из «недружественных» государств взыщет через суд средства с нарушителя, то он вправе получить и распорядиться денежными средствами, но для этого требуется открыть специальный счет «О» в российском банке, перевод средств на счет за пределами РФ возможен только с разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Юрист практики «Интеллектуальная собственность» K&P.Group Кристина Тимофеева добавляет, что Exxon хочет защитить свою репутацию, потому что «за качество продукции индивидуальных предпринимателей никто не может отвечать». В 2018 году Конституционный суд разъяснял, что к контрафактным относится как поддельная продукция, так и товар, снабженный законным товарным знаком, но импортированный в Россию без согласия правообладателя, и все продавцы таких товаров привлекались раньше к ответственности, отмечает она. С разрешением параллельного импорта ситуация немного изменилась, продолжает юрист: суды занимают позицию, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, так как параллельный импорт — это ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы.

Дмитрий Козлов, Анна Занина