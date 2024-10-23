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Коммерсантъ FM
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Российские сталевары — в мировом тренде

Они тоже сокращают производство

Всемирная ассоциация стали (World Steel Association; WSA) фиксирует новые признаки негативной конъюнктуры на мировом рынке стали. Общее производство в 71 стране мира за девять месяцев сократилось на 1,9%, в России — на 5,5%, до 54 млн тонн. В РФ на рынок влияют высокая ставка и сокращение льготных программ ипотеки, и аналитики не ожидают улучшения ситуации в ближайший год.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам сентября Россия в годовом выражении сократила производство стали на 10,3%, до 5,6 млн тонн. За девять месяцев выпуск в стране уменьшился на 5,5%, до 54 млн тонн, говорится в отчете WSA. Это наибольшее падение показателя среди десяти стран, на которых приходится основное производство стали в мире.

Топ-10 стран по объему производства стали в мире в 2024 году

Место Страна Объем в январе—сентябре (млн тонн) Изменение год к году (%)
1 Китай 768,5 -3,6
2 Индия 110,3 5,8
3 Япония 63,3 -3,2
4 США 60,3 -1,6
5 Россия 54 -5,5
6 Южная Корея 48,1 -4,6
7 Германия 28,4 4
8 Турция 27,9 13,8
9 Бразилия 25,2 4,4
10 Иран 21,3 -3,1

Источник: Всемирная ассоциация стали (WSA).

Сокращение производства стали — общемировой тренд. В сентябре в 71 стране, которые предоставляют данные WSA, выпуск сократился на 4,7%, до 143,6 млн тонн, за девять месяцев — на 1,9%, до 1,39 млрд тонн. Согласно отчету WSA, Китай в сентябре произвел 71,1 млн тонн, что на 6,1% меньше, чем годом ранее, Индия — 11,7 млн тонн, что меньше прошлогоднего уровня на 0,2%. Выпуск стали в Японии за отчетный период упал на 5,8%, до 6,6 млн тонн, в США — вырос на 1,2%, до 6,7 млн тонн.

За девять месяцев сокращение производства в годовом выражении помимо РФ отмечается в том числе в Китае (на 3,6%), Японии (на 3,2%) и США (на 1,6%).

«Для мировой стальной отрасли 2024 год был сложным во многом из-за того, что производственный сектор продолжал бороться с такими вызовами, как снижение покупательной способности домохозяйств, агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики и эскалация геополитической нестабильности»,— заявляла WSA в октябре. Ослабление в секторе жилищного строительства из-за сложных финансовых условий и высоких затрат, сообщали в ассоциации, еще больше усугубило спрос на сталь.

Об охлаждении спроса на российском рынке металлоконструкций в октябре сообщал Evraz Steel. Компания связывала это с ростом ключевой ставки ЦБ, что заметно влияет в первую очередь на малые и средние инвестиционные проекты в коммерческой и промышленной сфере. В условиях дорогих кредитных средств часть из них инвесторы предпочитают поставить на паузу (см. “Ъ” от 15 октября). По мнению WSA, потребление стали в России по итогам года упадет на 2%, до 44,2 млн тонн.

Снижение спроса отразилось и в отчетах металлургических компаний.

ММК в третьем квартале сократила выпуск стали на 26,6%, до 2,48 млн тонн. Компания объяснила динамику сокращения ремонтом в доменном переделе, снижением покупательской активности в РФ в связи с ростом процентных ставок и завершением программы льготной ипотеки, а также неблагоприятной конъюнктурой рынка стали в Турции. Продажи металлопродукции группы упали на 18,7% к предыдущему кварталу, также до 2,48 млн тонн. В ММК ожидают, что влияние высокой ключевой ставки на инвестиционную активность, снижение объемов ипотечного кредитования и сезонный фактор продолжат сказываться на замедлении покупательской активности на рынке РФ. «Северсталь» в третьем квартале снизила производство на 8% год к году, до 2,47 млн тонн, на фоне ремонтов в доменно-конвертерном производстве.

Металлурги ищут защиты от поставок из Китая и Украины

«Разумеется, тренд нездоровый и указывает как на ухудшение мировой конъюнктуры, так и на торможение внутреннего спроса»,— комментирует главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов. В России за восемь месяцев наблюдается падение закупок трубной продукции, а в сегменте индивидуального строительства с даты отмены льготной ипотеки — резкий провал спроса, отмечает он. Экспортные рынки, продолжает аналитик, с одной стороны, закрыты санкциями, с другой — экспорт стали наращивает Китай. «В этой связи в ближайший год в отсутствие масштабного роста ликвидности на рынке стального рынка перспектив мало»,—считает он. Но, по мнению господина Худалова, через год может начаться банкротство европейских заводов, что, вероятно, вызовет дефицит и рост цен на сталь. Для российских игроков, полагает эксперт, ситуация не столь критична, особенно на фоне ослабления рубля.

Евгений Зайнуллин

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