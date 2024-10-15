Строители повели себя неконструктивно

Компании и эксперты отмечают охлаждение спроса на рынке металлоконструкций. Тенденцию связывают с высокой ставкой ЦБ, из-за которой инвесторы в промышленные и инфраструктурные объекты сокращают вложения, а запасы стальной балки на складах растут. Производство готового проката сократилось на 18,1% в прошлом месяце, и четвертый квартал в отрасли ожидают непростым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Evraz Steel фиксирует охлаждение спроса на рынке металлоконструкций, говорится в сообщении компании. По итогам третьего квартала относительно второго коэффициент здоровья отрасли (рассчитывается на основании металлоемкости промышленных и инфраструктурных объектов в РФ и ближнем зарубежье) вырос на 2,4 процентного пункта, до 85,4%. Но, отмечают в Evraz Steel, рост носит инерционный характер и показывает тенденцию к замедлению. В сентябре к августу показатель снизился с 86% до 85,8%.

«Это сигнализирует о некотором охлаждении спроса в России, в первую очередь в связи с ростом в последнее время ключевой ставки ЦБ, что заметно влияет в первую очередь на малые и средние инвестиционные проекты в коммерческой и промышленной сфере: в условиях дорогих кредитных средств часть из них инвесторы предпочитают поставить на паузу»,— говорится в сообщении. Источник “Ъ” в другой крупной металлургической компании это подтверждает.

«Клиенты приостанавливают проекты развития из-за дорогих кредитов, поэтому четвертый квартал ожидается очень непростым»,— говорит он.

Руководитель дирекции по продажам проектных решений «Евраза» Дмитрий Пухнаревич отмечает, что о предстоящем охлаждении рынка косвенно свидетельствует накопление запасов стальной балки на складах компаний. «Когда рынок был наиболее разогрет, она часто отгружалась заказчикам прямо из производственных цехов. Теперь мы наблюдаем насыщение рынка балки»,— сообщил он. По его словам, активно потреблять металл продолжают крупные стратегические проекты в РФ, в том числе горнодобывающие и инфраструктурные, особенно на Дальнем Востоке. Эти проекты обеспечены долгосрочным финансированием и не зависят от текущей финансовой конъюнктуры, указывают в «Евразе».

В металлургических компаниях отказались от официальных комментариев. По предварительным данным «Корпорации Чермет», в сентябре Россия сократила выпуск готового проката на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,5 млн тонн. За девять месяцев производство упало на 5,3%, до 46,7 млн тонн. «Северсталь» в августе сообщала, что до конца года ситуация останется неопределенной с учетом роста ключевой ставки, дефицита кадров в разных отраслях экономики и отмены льготной ипотеки.

Действительно, наблюдается снижение объема производства стали и проекта, что во многом связывают с падением экспорта, но очевидно отмечается и замедление внутреннего потребления, комментирует главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов.

Положительная динамика спроса в первом полугодии, по его словам, не должна вводить в заблуждение, так как тогда потребители пытались успеть воспользоваться льготной ипотекой. Похоже, высокая ставка привлечения банками средств начинает останавливать инвестиционную динамику в стране, что начинают ощущать на себе металлурги, говорит аналитик.

Евгений Зайнуллин