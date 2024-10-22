Откуда ошибки в прогнозах

Ошибки макроэкономических прогнозистов — признаваемая ими же данность. Так, достоверно установлено, что МВФ систематически переоценивает будущий рост ВВП стран с высокими темпами восстановления экономик, в то время как показатели восстановления экономик стран с низкими доходами и низкими темпами роста недооцениваются (см. “Ъ” от 9 января 2018 года). МВФ при этом уже исследовал влияние искажений прогнозов на реальность через ожидания, подтвердив его.

Часто причина ошибки — пересмотры исходной статистики, которую не успевают обновить в модели. Особенно трудно экономистам дается прогнозирование спадов. МВФ и Всемирный банк, как и другие аналитики, смогли это сделать в отношении выпуска только в каждом тридцатом случае, оценили экономисты МВФ на данных по 63 странам в 1994–2014 годах. Более того, относительно недавно (см. “Ъ” от 11 января 2023 года) Всемирный банк обвиняли в занижении прогнозов для России.

По данным агентства АКРА, пессимизм или оптимизм прогнозиста может коррелировать с его отраслевой принадлежностью, и краткосрочные оценки темпов роста экономики инвесткомпаниями в среднем почти всегда оказываются более оптимистичными, чем консенсус-прогноз.

Артем Чугунов