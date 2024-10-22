МИД Польши допустил высылку российского посла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает высылку российского посла. Сегодня МИД отозвал разрешение на работу консульства РФ в Познани, его сотрудники будут признаны «нежелательными лицами» в Польше. Господин Сикорский объяснил свои действия недавними заявлениями о задержании диверсанта, который, по словам польской стороны, планировал поджоги во Вроцлаве по поручению российских спецслужб. Российский посол в Польше Сергей Андреев отметил, что посольство пока не получало официального уведомления о закрытии консульства.

«Если бы мы выслали посла, то в России сделали бы то же самое. До этого еще не дошло, но если диверсионные акты будут продолжаться, то этого нельзя исключить»,— заявил глава МИД Польши в эфире польского телевидения (перевод цитаты по «РИА Новости»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона даст «болезненный ответ» на отзыв согласия на работу консульства в Познани.

Ранее польские власти уже заявляли о деятельности агентов российской разведки на территории страны. В мае премьер-министр Дональд Туск сообщил о задержании девяти лиц, подозреваемых в диверсиях. По словам политика, они действовали по указанию России. После этого Радослав Сикорский заявил, что работники посольства РФ будут ограничены в праве свободного передвижения по территории Польши.