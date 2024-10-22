Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД Польши допустил высылку российского посла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает высылку российского посла. Сегодня МИД отозвал разрешение на работу консульства РФ в Познани, его сотрудники будут признаны «нежелательными лицами» в Польше. Господин Сикорский объяснил свои действия недавними заявлениями о задержании диверсанта, который, по словам польской стороны, планировал поджоги во Вроцлаве по поручению российских спецслужб. Российский посол в Польше Сергей Андреев отметил, что посольство пока не получало официального уведомления о закрытии консульства.

«Если бы мы выслали посла, то в России сделали бы то же самое. До этого еще не дошло, но если диверсионные акты будут продолжаться, то этого нельзя исключить»,— заявил глава МИД Польши в эфире польского телевидения (перевод цитаты по «РИА Новости»).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона даст «болезненный ответ» на отзыв согласия на работу консульства в Познани.

Ранее польские власти уже заявляли о деятельности агентов российской разведки на территории страны. В мае премьер-министр Дональд Туск сообщил о задержании девяти лиц, подозреваемых в диверсиях. По словам политика, они действовали по указанию России. После этого Радослав Сикорский заявил, что работники посольства РФ будут ограничены в праве свободного передвижения по территории Польши.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...