Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Екатеринбурга ограничили прием и отправку самолетов

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Из-за этого были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.

«В нашем аэропорту введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Причина — выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации»,— передает сообщение пресс-служба аэропорта «Интерфакс».

Пресс-служба Кольцово уточнила, что в работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса. Несколько рейсов были направлены на запасные аэродромы, еще несколько задержаны.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...