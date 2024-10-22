В аэропорту Екатеринбурга ограничили прием и отправку самолетов

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Из-за этого были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.

«В нашем аэропорту введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Причина — выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации»,— передает сообщение пресс-служба аэропорта «Интерфакс».

Пресс-служба Кольцово уточнила, что в работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса. Несколько рейсов были направлены на запасные аэродромы, еще несколько задержаны.