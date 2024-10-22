«Путь РПЛ»
Групповой этап. Шестой тур
Группа A. «Динамо» (Мх)—«Спартак» 0:1 (Зорин, 49. Удаления: Кирш, 37 — Зорин, 85 (2 ж. к.))
Таблица группы A
И В ВП ПП П М О
1. «Спартак» 6 5 0 0 1 14:4 15
2. «Динамо» (М) 5 2 1 0 2 11:10 8
3. «Динамо» (Мх) 6 2 0 2 2 8:8 8
4. «Крылья Советов» 5 0 1 0 4 5:16 2
Матч «Крылья Советов»—«Динамо» (М) пройдет завтра.
«Спартак» и «Динамо» (М) вышли в play-off «Пути РПЛ», «Динамо» (Мх) — в play-off «Пути регионов».
Группа D
«Факел»—«Зенит» 0:1 (Ерохин, 44).
Таблица группы D
И В ВП ПП П М О
1. «Зенит» 6 5 0 1 0 13:2 16
2. «Акрон» 5 2 1 0 2 6:11 8
3. «Рубин» 5 2 0 0 3 6:4 6
4. «Факел» 6 1 0 0 5 2:10 3
Матч «Акрон»—«Рубин» пройдет сегодня.
За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2 очка, за поражение в серии пенальти — 1.
«Зенит» вышел в play-off «Пути РПЛ».