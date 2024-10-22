«Путь РПЛ»

Групповой этап. Шестой тур

Группа A. «Динамо» (Мх)—«Спартак» 0:1 (Зорин, 49. Удаления: Кирш, 37 — Зорин, 85 (2 ж. к.))

Таблица группы A

И В ВП ПП П М О

1. «Спартак» 6 5 0 0 1 14:4 15

2. «Динамо» (М) 5 2 1 0 2 11:10 8

3. «Динамо» (Мх) 6 2 0 2 2 8:8 8

4. «Крылья Советов» 5 0 1 0 4 5:16 2

Матч «Крылья Советов»—«Динамо» (М) пройдет завтра.

«Спартак» и «Динамо» (М) вышли в play-off «Пути РПЛ», «Динамо» (Мх) — в play-off «Пути регионов».

Группа D

«Факел»—«Зенит» 0:1 (Ерохин, 44).

Таблица группы D

И В ВП ПП П М О

1. «Зенит» 6 5 0 1 0 13:2 16

2. «Акрон» 5 2 1 0 2 6:11 8

3. «Рубин» 5 2 0 0 3 6:4 6

4. «Факел» 6 1 0 0 5 2:10 3

Матч «Акрон»—«Рубин» пройдет сегодня.

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2 очка, за поражение в серии пенальти — 1.

«Зенит» вышел в play-off «Пути РПЛ».