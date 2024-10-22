Скачки давления не поспевают за бюджетом

Минфин готов рассмотреть дополнительные предложения парламентариев, направленные на борьбу с повышенным давлением, если они будут согласованы Минздравом. Речь об этом зашла в ходе круглого стола, организованного комитетом Госдумы по охране здоровья. Гипертензия — главная причина смерти населения России. В нашей стране артериальная гипертензия считается социально значимым заболеванием, однако федеральная программа по борьбе с ним отсутствует. Поэтому, отметили в Госдуме, «гипотензивные препараты все жители нашей страны покупают за свои средства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев напомнил участникам круглого стола «Артериальная гипертензия как социально значимое заболевание», что повышенное артериальное давление — «ключ» к ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам. С ней связаны как минимум 10 млн преждевременных смертей и около 200 млн инвалидностей в мире ежегодно. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В. Алмазова Евгений Шляхто уточнил, что артериальная гипертензия является сегодня наиболее распространенным заболеванием и в значительной степени определяет ожидаемую продолжительность жизни и смертность в мире и России. Согласно расчетам исследования «Глобальное бремя болезней за 2019 год», повышенное давление — основной фактор риска смертности. Далее следуют загрязнение воздуха и избыточная масса тела. В России, по данным господина Шляхто, 32% взрослого населения имеют повышение артериального давления.

Евгений Шляхто отметил, что в стране выросла доля выявляемых пациентов с этим заболеванием — с 22% (от числа всех обследованных пациентов) в 2019 году до 29,9% в 2024 году. При этом в 2022 году препаратами были обеспечены 50% пациентов с таким диагнозом, а в 2024 году — 48%.

Евгений Шляхто добавил, что у абсолютного большинства больных (70% и выше) повышенное давление сочетается с другими заболеваниями: хроническая болезнь почек, ожирение, сахарный диабет, заболевание печени.

Научный руководитель национального НИИ общественного здоровья имени Семашко Рамил Хабриев заметил, что все социально значимые заболевания, кроме артериальной гипертензии, имеют «какие-то государственные программы». «Было время, когда такая программа существовала и для борьбы с повышенным давлением. Она была начата в 2001 году, в течение десяти лет удалось уровень заболеваемости цереброваскулярными болезнями и ишемической болезнью сердца снизить на 13–18%, инвалидизацию — на 10–12%, смертность от инсультов и инфарктов — на 10–16%. Экономический ущерб суммарно был предотвращен на сумму 22,4 млрд руб.,— привел данные господин Хабриев.— Сегодня нужно вернуться к тому, как и за счет чего работала эта программа и почему ее прекратили». Борьба с повышенным давлением, по мнению академика, особенно важна с учетом национальных целей, поставленных президентом Владимиром Путиным,— достижение средней продолжительности жизни к 2030 году 78 лет, к 2036-му — 81 года. По оценке Рамила Хабриева, чем выше расходы на амбулаторное лечение, тем выше показатели жизни.

Советник министра финансов Владимир Шалаев отчитался, что с 2018 года ежегодные расходы федерального бюджета на лекарственное обеспечение в амбулаторном секторе увеличились в три раза: с 134 млрд до 387,4 млрд руб. В 2025 году, уточнил господин Шалаев, на эти цели выделят 435 млрд руб., в 2026 году — 469,1 млрд, в 2027 году — 494,5 млрд. Помимо этого, отметил он, на обеспечение лекарствами граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, будет направлено 11, 6 млрд руб. в 2025 году и по 11,3 млрд руб. в 2026 и 2027 годах.

Член думского комитета по охране здоровья Татьяна Фролова заметила, что пациенты с артериальной гипертензией, пока не перенесли инфаркт или инсульт, не входят в число федеральных льготников и должны обеспечиваться лекарствами за счет бюджета субъектов. Однако у региональных властей, отметила госпожа Фролова, не хватает средств, поэтому фактически «гипотензивные препараты все жители нашей страны покупают за свои средства». По мнению депутата, Минфин либо должен разрешить субъектам направлять на эти цели дотации из федерального бюджета, либо разработать целевую программу. «Вы все правильно говорите,— согласился господин Шалаев.— Поэтому создана рабочая группа, чтобы было выработано какое-то определенное решение и чтобы правительство РФ рассмотрело его и приняло то или иное решение». Чиновник заявил, что Минфин готов рассмотреть дополнительные предложения парламентариев, направленные на борьбу с повышенным давлением, если они будут согласованы Минздравом.

Наталья Костарнова