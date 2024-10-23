Ирак добивает и добивается своего

Власти Ирака объявили о ликвидации в горах на северо-востоке страны девяти террористов «Исламского государства» (ИГ; признано в России террористической организацией и запрещено). Среди них — главарь иракской ячейки Джасим аль-Мазруи Абу Абдель-Кадер. В Багдаде воспринимают подобные успехи как доказательство того, что активная помощь американских военных им теперь, по сути, не нужна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани

Фото: Thaier Al-Sudani / Pool / File Photo / Reuters Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани

Фото: Thaier Al-Sudani / Pool / File Photo / Reuters

«В Ираке нет места террористам, мы будем преследовать их до тех пор, пока не уничтожим»,— заявил премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани, объявляя об устранении Джасима аль-Мазруи Абу Абдель-Кадера. Тот стал уже третьим и самым высокопоставленным региональным главарем ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), убитым иракскими военными за этот месяц.

Премьер не стал упоминать о роли США в устранении террориста, хотя все предыдущие операции против группировки в Ираке проводились при поддержке американских военных.

Зато на эту тему высказался глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла: «ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ.— “Ъ”) остается угрозой для региона, наших союзников, а также нашей родины. Центральное командование США вместе с нашей коалицией и иракскими партнерами будет продолжать активно преследовать этих террористов». Генерал отметил, что с января по июнь текущего года боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) совершили 153 нападения в Ираке и Сирии — это в два раза больше, чем за весь 2023 год, что не может не вызывать тревогу у Вашингтона.

В конце августа американские и иракские военные провели одну из крупнейших антитеррористических операций против боевиков в провинции Анбар на западе Ирака. В результате были убиты по меньшей мере 14 террористов. При этом США не ограничиваются одним Ираком: они бьют по объектам террористов и в Сирии.

На фоне успехов кампании против террористов 17 сентября премьер Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что военные страны способны бороться с боевиками и без помощи США.

Политик настаивает на выводе американских войск еще с февраля текущего года. Переговоры с администрацией Джо Байдена по этому вопросу уже прошли и завершились в целом в пользу Багдада: 27 сентября власти Ирака и США заявили, что договорились закончить миссию международной коалиции «Непоколебимая решимость» по борьбе с террористами к сентябрю 2025 года.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что соглашение не подразумевает вывод всех американских военных из Ирака, меняется только формат: сотрудничество по линии международной коалиции завершится, Вашингтон и Багдад перейдут к двустороннему партнерству. Пока не ясно, сколько американских военных из нынешних 2,5 тыс. останется в Ираке: как рассказали информированные собеседники агентства AP, роль и масштаб будущего военного присутствия США в Ираке еще только предстоит обсудить, но делать это будет уже следующая администрация.

Впрочем, потенциальный приход в Белый дом республиканцев во главе с Дональдом Трампом не должен повлиять на договоренности. Господин Трамп еще в августе 2020 года говорил о намерении вывести из Ирака все американские войска. Что же касается второго кандидата — демократки Камалы Харрис, то она, вероятно, продолжит нынешний курс Джо Байдена.

Эльнар Байназаров