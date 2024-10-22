Долг на ветер не бросая

Энергетический концерн Fortum продолжает попытки добиться возврата средств, вложенных в российский бизнес, перешедший под управление РФ. Финская компания подала иск к своей российской структуре в суд Нидерландов, требуя €800 млн долга по кредитам, процентов и пеней. Юристы считают, что успех в деле может укрепить позиции Fortum в споре с РФ в международном арбитраже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветряная электростанция Fortum в Ульяновске (2018 год)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Ветряная электростанция Fortum в Ульяновске (2018 год)

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Финская Fortum сообщила о подаче иска к своей российской структуре «Форвард Энерго» в гражданский суд Нидерландов на €800 млн. Доля Fortum в размере 98,23% в «Форвард Энерго» (бывшее ПАО «Фортум») передана указом президента РФ во временное управление Росимущества в апреле 2023 года. Fortum объявляла о намерении вернуть «несколько миллиардов евро» за потерю бизнеса в РФ и инвестиций и в феврале 2024 года инициировала такой спор с РФ в международном арбитраже.

Текущие требования Fortum включают долг по кредитам на €600 млн, а также проценты и пени за просрочку. Большинство займов достигли даты погашения и не были погашены, поясняет финская компания.

Условия договоров предписывают разрешать подобные споры между структурами Fortum по голландскому праву. Финская компания ожидает, что разбирательство займет несколько лет. В «Форвард Энерго» и Росимуществе оперативный комментарий во вторник не предоставили.

Финская Fortum — один из крупнейших иностранных инвесторов в электроэнергетику в РФ. Во времена реформы РАО ЕЭС компания приобрела ТГК-10, переименовав ее в ПАО «Фортум». Сейчас «Форвард Энерго» владеет семью ТЭС суммарной мощностью 4,6 ГВт на Урале и в Западной Сибири, а также управляет примерно 1 ГВт ветряных электростанций. Выручка «Форвард Энерго» по РСБУ за 2023 год — 77,6 млрд руб., чистая прибыль — 13 млрд руб.

По данным «Форвард Энерго», энергокомпания привлекала займы у нидерландской структуры Fortum — Fortum Finance B.V., на конец прошлого года краткосрочный долг по кредитам российской компании к Fortum Finance — около 62,4 млрд руб., проценты — 12,7 млрд руб. В 2024 году возврату подлежали 5,7 млрд руб., срок погашения остальной части долга истек к 31 декабря 2023 года. «Форвард Энерго» указывала на технический дефолт из-за «невозможности исполнения обязательств по договорам на указанные» Fortum Finance реквизиты в зарубежных банках. Такие ограничения возникли в результате санкций против РФ со стороны ЕС и США.

Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков отмечает, что споры по внутригрупповым займам имеют место при «недобровольном уходе иностранцев».

Партнер юридический фирмы Denuo Андрей Панов считает, что шансы Fortum на успех «довольно велики, поскольку в спорах о невозврате займов заемщику особенно нечем защищаться». Хотя, добавляет он, санкции делают такие споры более сложными, чем прежде. Партнер АБ Nordic Star Анна Заброцкая говорит, что исход зависит от наличия четких доказательств дефолта по займам и квалификации ситуации как форс-мажор, учитывая политические и экономические факторы.

Маркус Раурамо, глава Fortum, 16 августа, цитата по ТАСС: «Второй вопрос заключается в том, что если решение будет положительным, то как будут получены средства?»

Впрочем, перспективы исполнение решения в России туманны, отмечает партнер практики трансграничных споров BGP Litigation Максим Кузьмин. «Между РФ и Нидерландами отсутствует соглашение о правовой помощи, а в отсутствие такого договора российские суды после 24 февраля 2022 года практически не признают и не приводят в исполнение иностранные судебные решения»,— поясняет он. Илья Рачков полагает, что после суда Fortum, скорее всего, спишет эти долги как безнадежные.

По словам юриста КА Delcredere Артема Касумяна, со спором в инвестиционном арбитраже новое дело напрямую не коррелирует — «это два разных процесса с разными требованиями к разным ответчикам, которые могут идти параллельно». Но теоретически решение по спору о займах может влиять на размер ущерба по иску Fortum к РФ, допускает господин Панов. Илья Рачков полагает, что долги по займам могут быть включены в сумму убытков по иску к РФ. По словам Анны Заброцкой, оба иска «отражают влияние действий российских властей на бизнес Fortum, поэтому успех в одном из дел может усилить позиции в другом».

Дмитрий Козлов, Анна Занина