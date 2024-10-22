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Евро ушли под санкционным соусом

ОДК-УМПО взыскало с партнера неосновательное обогащение

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное объединение» (ОДК-УМПО) о взыскании с компании Infor (Италия) €127,7 тыс. неосновательного обогащения. Infor с 2018 года поставлял ОДК-УМПО программное обеспечение. За все время действия контракта предприятие выплатило контрагенту за услуги €241,5 тыс. В марте 2022 года Infor расторг договор в одностороннем порядке. Рассчитав стоимость неоказанных услуг, уфимское предприятие предъявило иск. Поскольку претензия осталась без внимания, а доступа к международному правосудию истец лишен, вопрос рассмотрел российский суд. Впрочем, получить сумму ОДК-УМПО вряд ли удастся, полагают юристы.

ОДК-УМПО отсудило более 13 млн рублей у итальянского контрагента

ОДК-УМПО отсудило более 13 млн рублей у итальянского контрагента

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

ОДК-УМПО отсудило более 13 млн рублей у итальянского контрагента

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Представителям ОДК-УМПО удалось добиться в суде решения о взыскании с итальянской компании Infor €127,7 тыс. неосновательного обогащения (около 13,3 млн руб. по курсу ЦБ РФ на 22 октября). Сумма была рассчитана по стоимости неоказанных, но оплаченных предприятием услуг.

Infor (штаб-квартира в Нью-Йорке) — мировой лидер в области облачного корпоративного программного обеспечения, указано на сайте компании. Основной вид деятельности — компьютерное программирование, консультации, распространение и обслуживание программы Infor LN — системы планирования корпоративных ресурсов. Претензии ОДК-УМПО были адресованы к офису, локализованному в Вимеркате (Италия).

В апреле 2018 года, следует из материалов дела, истец и ответчик заключили договор обновления и поддержки некоего программного обеспечения. Контракт предусматривал, что его действие будет продлеваться при ежегодной индексации стоимости услуг.

18 марта 2022 года Infor уведомил заказчика «о незамедлительном одностороннем расторжении указанного договора в полном объеме», установил суд. Выплатив подрядчику €241,5 тыс., ОДК-УМПО недополучило услуги стоимостью €127,7 тыс. В феврале 2023 года предприятие направило ответчику претензию о возврате денежных средств, которая осталась без удовлетворения.

ОДК-УМПО входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК), в отношении которой введены санкции. Дело рассматривалось в России, поскольку из-за ограничений истец не смог бы заплатить пошлину за рассмотрение дела в иностранном арбитражном суде. Кроме того, была учтена позиция арбитражного суда Москвы, указывавшего, что «объективная и беспристрастная судебная защита прав и интересов российского юридического лица» в настоящее время возможна только внутри страны.

При изучении материалов дела суд заключил, что надлежащее исполнение истцом обязательств по договору подтверждено платежными документами. Infor должен вернуть сумму, указанную в иске, а также заплатить пошлину за рассмотрение дела, говорится в решении.

Юристы полагают, что ОДК-УМПО вряд ли удастся получить взысканное, если у ответчика нет активов в России.

«Очевидно, что обратить взыскание на что-либо, принадлежащее ответчику и находящееся в РФ, невозможно. Поэтому принудительное исполнение решения суда возможно только путем обращения истца в итальянский суд с заявлением о признании решения арбитражного суда Республики Башкортостан и приведении его в исполнение. При этом, даже если ПАО «ОДК-УМПО», уплатив каким-то образом соответствующую сумму госпошлины, обратится в итальянский суд, признание и приведение в исполнение в Италии решения российского суда о взыскании денежных средств в пользу подсанкционного лица (то есть, в нарушение санкций ЕС), на наш взгляд, практически невозможно»,— отмечает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

«Истец может с легкостью обратить взыскание на активы итальянского ответчика на территории Российской Федерации после вступления решения в законную силу и получения исполнительного листа. Это могут быть денежные средства на счетах, недвижимое имущество и другие активы»,— прокомментировал заместитель председателя межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Шмеркин.

Взыскать же компенсацию на территории Италии будет проблематично, полагает эксперт. «Истец столкнется с трудностями при заключении договора с итальянскими юристами, оплатой их услуг и оплатой судебных пошлин. Если истец подаст заявление о приведении в исполнение решения арбитражного суда Башкирии в итальянский суд, то итальянский суд должен будет дать оценку правомерности рассмотрения спора российским арбитражным судом в связи с распространением на истца ограничительных мер, введенных ЕС»,— отмечает господин Шмеркин.

Наталья Балыкова

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