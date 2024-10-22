В Нижнем Новгороде госпитализированы пилоты и пассажиры жестко севшего вертолета

Все пять человек, пилоты и пассажиры медицинского вертолета, совершившего жесткую посадку в Семеновском округе Нижегородской области, госпитализированы в клиническую больницу имени Н. А. Семашко. Об этом «Ъ» сообщили в областном минздраве.

По данным министерства, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Один из пилотов во время происшествия практически не пострадал, но врачи рекомендовали ему пока также остаться под наблюдением.

Глава нижегородского минздрава Галина Михайлова отметила, что в ситуации с жесткой посадкой вертолета все оперативные службы действовали четко и слаженно. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение.

В АО «Национальная служба санитарной авиации» добавили, что все находившиеся на борту воздушного судна были застрахованы. В ближайшее время проведут работу по определению объемов страховых выплат.

Cегодня, 22 октября, вертолет санитарной авиации совершил в Нижегородской области жесткую посадку в лесной массив. В это время на борту находились два пилота, врач, медсестра и пациентка.

Андрей Репин, Нижний Новгород