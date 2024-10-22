Суверенный фонд Норвегии получил в третьем квартале чистую прибыль $76 млрд

Сегодня крупнейший суверенный фонд в мире, Норвежский пенсионный фонд, сообщил, что по итогам третьего квартала его чистая прибыль составила 835 млрд норвежских крон ($76,4 млрд), доходность операций за квартал составила 4,4%. Общий объем активов под управлением вырос на 1,1 трлн крон ($102 млрд), до 18,8 трлн крон ($1,7 трлн). «Минувший квартал был полон событий. В июле и августе (на рынках.— “Ъ”) наблюдалась повышенная волатильность, потом пошли разговоры о том, что экономику (США.— “Ъ”) ждет "мягкая посадка" (завершение этапа быстрого роста без перехода в рецессию.— “Ъ”), и о том, как ФРС будет снижать ставку»,— отметил в интервью телеканалу CNBC Трен Гранде, заместитель директора государственного Норвежского инвестиционного банка, который управляет суверенным фондом страны.

Помимо 835 млрд крон дохода от инвестиций средства фонда выросли за счет валютных колебаний (на 191 млрд крон, или $17,5 млрд), а также за счет вложений от правительства (99 млрд крон, или $9 млрд). Доходность от вложений в акции составила в третьем квартале 4,5%, от инвестиций в облигации — 4,2%, от инвестиций в недвижимость — 0,8%, от инвестиций в инфраструктуру возобновляемой энергетики — 10,8%.

В 1990 году норвежский парламент принял решение о создании государственного суверенного фонда для вложения средств, полученных от государственной продажи нефти. Первые средства поступили в фонд в 1996 году. Сейчас средства фонда вложены в 8763 компании, в том числе в такие, как Samsung, Apple, Nestle, Microsoft и другие, из 71 страны мира, в основном это миноритарные пакеты акций. Фонд инвестирует средства по четырем направлениям: акции, облигации, недвижимость и инфраструктура для возобновляемой энергетики.

Евгений Хвостик