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Суд заочно арестовал экс-депутата думы Екатеринбурга Боровика

Суд в Свердловской области заочно арестовал бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Евгения Боровика, сейчас он находится в международном розыске. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердил источник в силовых структурах.

Евгений Боровик в 2007 году

Евгений Боровик в 2007 году

Фото: Артем Сурков

Евгений Боровик в 2007 году

Фото: Артем Сурков

В апреле 2024 года в отношении Евгения Боровика возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). В середине октября стало известно, что его объявили в розыск.

Евгений Боровик был избран депутатом думы Екатеринбурга от «Справедливой России» в 2013 году. По данным избиркома, в одномандатном избирательном округе № 6 политик получил 5,9 тыс. голосов избирателей, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Мартиросяна (4,9 тыс.).

Полина Хабарова, Мария Шараева

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