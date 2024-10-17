Экс-депутата думы Екатеринбурга Евгения Боровика объявили в розыск

Бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика объявили в розыск, следует из базы уголовного розыска МВД РФ. Статья, по которой он разыскивается, не указана. В апреле этого года в отношении него возбудили уголовное дело по 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Боровик в 2007 году

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ Евгений Боровик в 2007 году

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

Ранее депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских отметил, что Евгения Боровика могут привлечь к ответственности за посты во «ВКонтакте». По данным господина Альшевских, силовики обнаружили в публикациях сообщества «Евгений Боровик / Личная страница» признаки дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3) и неуважения к власти или обществу (ч.3 ст. 20.1 КоАП).

В мае Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. руб. Евгения Боровика по статье о дискредитации вооруженных сил российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ).

Евгений Боровик был избран депутатом думы Екатеринбурга от «Справедливой России» в 2013 году. По данным избиркома, в одномандатном избирательном округе № 6 политик получил 5,9 тыс. голосов избирателей, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Мартиросяна (4,9 тыс.).

Полина Хабарова