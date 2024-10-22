Мэр Моршанска ушел в отставку на фоне высказывания о гибели бойца СВО

Глава города Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников покинул пост. Об этом «Ъ» рассказал собеседник, близкий к правительству региона. В начале июля этого года господин Банников подвергся резкой критике со стороны руководства региона за высказывания на церемонии вручения ордена Мужества сестре погибшего военнослужащего. Мэр города сказал тогда девушке, что ее брат погиб, «чтобы у нас был солнечный день, чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы наш город благоустраивался, были спортплощадки, чтоб мост у нас наконец-то отремонтировали».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Банников

Фото: @tambov.er.ru Алексей Банников

Фото: @tambov.er.ru

Собеседник «Ъ» объяснил, что увольнение господина Банникова, занимавшего пост девять лет, стало результатом жесткой позиции губернатора Максима Егорова. В июле глава региона в своем Telegram-канале писал, что ему стыдно за высказывание главы Моршанска. Господин Егоров призвал руководителей всех уровней проявлять человечность и сопереживание. Сам мэр города объяснил, что кампанию против него устроили «бандеровские тролли».

По информации «Ъ», Алексей Банников может продолжить работу в одном из подведомственных учреждений областного министерства. В качестве его возможного преемника называют ветерана специальной военной операции Константина Кутейникова, который проходит обучение по программе «Время героев», а также стажировался в правительстве. Впрочем, собеседник «Ъ» считает, что говорить о его назначении пока рано.

Сергей Толмачев, Воронеж