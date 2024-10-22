Не по Сеньке Bosco

Генеральный директор сочинского морпорта Юрий Владимиров оспаривает в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде штраф за сдачу в аренду помещений морвокзала под магазины спортивной одежды Bosco. Нарушение порядка использования федерального имущества выявила Сочинская транспортная прокуратура. Юристы полагают, что шансы на успешное оспаривание решение суда первой инстанции у ответчика есть.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Генеральный директор АО «Сочинский морской торговый порт» (СМТП) Юрий Владимиров обратился с жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, чтобы оспорить решение Арбитражного суда Краснодарского края о назначении ему административного штрафа по статье 7.24 КоАП РФ (ответственность за распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти). Нарушение 4 июня 2024 года выявила в ходе проверки Сочинская транспортная прокуратура. Сумма штрафа составила 4 тыс. руб.

Согласно материалам дела, имущество морского порта Сочи принадлежит ФГУП «Росморпорт», СМТП с 2010 года арендует его с правом субаренды. Однако по договору, арендатор обязуется не заключать договоры и не вступать в сделки без предварительного согласия арендодателя и собственника имущества.

Сотрудники прокуратуры обнаружили, что этот пункт договора руководством АО «Сочинский морской торговый порт» был нарушен. В частности Юрий Владимиров заключил ряд дополнительных соглашений к договору субаренды с ООО «Магазины Боско».

Магазины сети Bosco появились в Сочи в 2010 году, первый открылся в здании морпорта, тогда же был подписан договор субаренды. Сейчас в морпорте работают четыре магазина Bosco, один на первом этаже, еще три — на четвертом. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Магазины Боско» входит в ГК «Восток и Запад» во главе с Михаилом Куснировичем.

Дополнительные соглашения к договору субаренды четырех помещений, где располагаются магазины, были подписаны 17 июня 2022 года. При этом согласие ФГУП «Росморпорт» на использование четырех помещений в здании морского вокзала было выдано АО «СМТП» лишь 6 июня 2024 года.

В АО «СМТП» от комментариев отказались, сославшись на то, что господин Владимиров в командировке.

Старший помощник Южного транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Людмила Рыжкова рассказала «Ъ-Кубань», что в данном случае генеральному директор АО «СМТП» Юрию Владимирову назначен минимальный штраф.

Старший партнер компании «Ляпунов Терехин и партнеры» Роман Ляпунов считает, что при правильной подаче апелляционной жалобы директор морпорта может надеяться лишь на смягчение административного наказания, а вот отмены решения ожидать не следует.

«С учетом установленных фактов нарушения законодательства, шансы на успешное оспаривание решения в апелляционной инстанции остаются низкими. Прокуратура предоставила убедительные доказательства нарушений. Основной довод защиты о якобы истекшем сроке привлечения к ответственности был отклонен судом, так как срок начал исчисляться с момента обнаружения правонарушения в июне 2024 года, что делает его действительным»,— отмечает юрист.

По словам управляющего партнера Novator Legal Group Вячеслава Косакова, в соответствии с судебной практикой, на основании ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ к административной ответственности могут привлекаться должностные лица государственных бюджетных организаций, в том числе федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). «Если же собственником или акционером компании является лицо, осуществляющее коммерческую деятельность, то директор такой компании не является субъектом, в отношении которого может применяться указанная правовая норма. Это обстоятельство существенно снижает законность принятого решения»,— говорит юрист.

По его словам, при оспаривании решения суда директору морпорта следует акцентировать внимание на данном моменте в качестве основного аргумента, что может значительно повысить шансы на успешный исход дела.

Оксана Горячева