В Самаре по подозрению в коррупции задержаны экс-глава УФМС и сотрудники МЧС

Силовики задержали в Самаре бывшего руководителя УФМС по Самарской области Игоря Дахно. Вместе с ним задержаны глава самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексей Мамыкин, начальник третьего пожарно-спасательного отряда ведомства Дмитрий Зинин и замдиректора самарского МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«В отношении всех этих людей возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток). Все они сейчас этапируются в Москву, где Басманный районный суд будет определять им дальнейшую меру пресечения»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые участвовали в коррупционной преступной схеме, в которой также были задействованы бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко и члены руководства ГК «Витязь» Ян Гущин и Елена Тютюнник. Экс-главе ведомства инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Предприниматели подозреваются в даче взятки (ст. 291 УК РФ).

Сумма незаконного вознаграждения превысила 25 млн руб. Следствие считает, что за эти деньги Олег Бойко покровительствовал компании, отвечавшей за пожарную безопасность. Деньги он получал на кредитную карту, а затем обналичивал.

Олега Бойко и бизнесменов задержали в декабре 2023 года и этапировали в Москву, а затем арестовали. Бывший силовик и один из бизнесменов (Ян Гущин) признали вину.

Подробно о коррупционном расследовании в самарском ГУ МЧС «Ъ» писал в материале «Генерал поставил не на ту карту».

Георгий Портнов, Самара