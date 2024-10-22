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Коммерсантъ FM
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Глава «Очаково» предупредил о «дискредитации кваса» акцизами

Предложение Минфина признать квас сахаросодержащим напитком с последующей уплатой дополнительного акциза может привести к изменению рецептуры и «дискредитации одного из символов русского народа», заявил президент компании «Очаково» Алексей Кочетов. Такое мнение он выразил в письме, адресованном министру финансов Антону Силуанову.

Алексей Кочетов в 2004 году

Алексей Кочетов в 2004 году

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

Алексей Кочетов в 2004 году

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

«С огромным сожалением и разочарованием воспринял инициативу Министерства финансов РФ о признании традиционного русского напитка — кваса — сахаросодержащим и включении его в перечень подакцизных товаров»,— говорится в тексте письма, выдержки из которого приводит РБК.

Господин Кочетов считает, что если квас признают подакцизным товаром наравне с газировкой, то многим производителям придется отойти от традиционной рецептуры и использовать химические сахарозаменители. Такие «резкие изменения в налогообложении» негативно повлияют на инвестиционные проекты сектора и замедлят темпы роста промышленности.

Акциз на сахаросодержащие напитки в России начал действовать с 1 июля 2023 года: если в составе продукта есть сахар, сахарный сироп или мед и количество углеводов в пищевой ценности превышает 5 г на 100 мл, то производитель обязан уплатить акциз в размере 7 руб. за литр.

В сентябре комитет по бюджету и налогам внес в Госдуму поправки к Налоговому кодексу, предлагающие снизить порог отнесения безалкогольных напитков к сахаросодержащим с 5 г до 2 г сахара на 100 мл. В октябре Минфин сообщил, что считает целесообразным подготовить предложения, расширяющие перечень сахаросодержащих безалкогольных напитков, на которые устанавливается акциз.

О реакции рынка на предложение Минфина — в материале «Ъ» «Акциз потянуло на сладкое».

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