Завершено следствие по делу главы отвечавшей за госзаказ структуры Минобороны
Следственный комитет России (СКР) сообщил, что завершены следственные действия по уголовному делу начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособорзаказа Владимира Вертелецкого. Он обвиняется в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Чиновник арестован, на его имущество также наложен арест.
По версии следствия, в 2019 году Министерство обороны в рамках исполнения гособоронзаказа заключило многомиллионный контракт с директором чебоксарского завода «Металлист» Сергеем Червяковым. В 2020 году Владимир Вертелецкий и его подчиненный Евгений Макеев якобы получили от Сергея Червякова взятки на сумму более 1,8 млн руб. «за приемку работ ненадлежащего качества». Ущерб государству СКР оценил в сумму свыше 73 млн руб.
Владимир Вертелецкий был задержан в конце мая, в том же месяце его отправили под арест. Евгений Макеев заключил досудебное соглашение, дело в отношении него рассматривается в суде. Сергей Червяков пока знакомится с материалами дела.
Подробности — в материале «Ъ» «В связи со сложившимися взяткодательствами».