Европарламент поддержал выделение Украине кредита до €35 млрд под активы РФ

Большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление Украине кредита с погашением за счет доходов от российских замороженных активов. Предполагается, что Евросоюз сможет направить до €35 млрд из общего кредита G7 на $50 млрд (€45 млрд). Окончательная сумма будет зависеть от решений других партнеров.

Решение поддержали 518 парламентариев. 56 депутатов выступили против, 61 — воздержался, говорится в сообщении Европарламента. Теперь вопрос должен рассмотреть совет ЕС.

Страны G7 в июне объявили о решении до конца года выделить Украине $50 млрд с погашением за счет прибыли от замороженных российских активов. По данным Financial Times, администрация президента США Джо Байдена готова выделить $20 млрд из этой суммы. Великобритания объявила, что направит Украине около $3 млрд. Предполагается, что министры финансов стран G7 выступят с заявлением об условиях кредита в Вашингтоне на полях конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Подробнее о кредите — в материале «Ъ» «Миру поднимают ценник».