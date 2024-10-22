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Коммерсантъ FM
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В США выросла младенческая смертность после отмены гарантий права на аборт

После того как Верховный суд США отменил федеральные гарантии права на аборты, количество младенческих смертей в стране заметно выросло. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Огайо, которое опубликовано в научном журнале JAMA Pediatrics.

Доктора Мариа Галло и Парвати Сингх проанализировали национальную базу данных о смертности младенцев и пришли к выводу, что в среднем по стране количество смертей выросло на 7% после решения Верховного суда в июне 2022 года. Для анализа ситуации ученые взяли данные за октябрь 2022 года, а также за март и апрель 2023-го.

В среднем количество младенческих смертей оказалось на 247 больше, чем ожидалось, учитывая статистику за предыдущие несколько лет. При этом подавляющее большинство случаев (в среднем 204 из этих 247) связаны с хромосомными и генетическими отклонениями. Это, по мнению ученых, может свидетельствовать как раз о влиянии запретов абортов: ранее родители таких детей могли прервать беременность, узнав о критических для здоровья ребенка отклонениях.

Ранее эти же ученые провели исследование в Техасе, где в 2021 году вступил в силу запрет на аборты после шестой недели беременности. Тогда ученые обнаружили, что в период с 2021 по 2022 год младенческая смертность в штате выросла на 12,9% против роста на 1,9% в среднем по стране.

Кирилл Сарханянц

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